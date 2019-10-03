Леонид Судаленко о «тунеядских» тарифах: Народ испытывают поэтапно 4 3.10.2019, 12:43

1,786

Леонид Судаленко

Сейчас нагрузка на семейные бюджеты будет в разы больше.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко прокомментировал для сайта racyja.com новый налог для «тунеядцев».

– С 1 октября плату за отопление будут начислять по полному тарифу гражданам, которые не заняты в экономике. Кроме отопления, по полным тарифам отныне будут считать и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов). С февраля этим самым гражданам по полному тарифу считали услугу по подогреву воды.

– Это будет жесткий удар по тем, кого называют «тунеядцами». Например, гомельчанка

Мария Тарасенко, которая судилась с властями, чтобы ее исключили из списка незанятых в экономике, и добилась своего, должна была платить за подогрев воды в пять раз больше. Сейчас нагрузка будет в разы больше. Полагаю, ни один семейный бюджет такой нагрузки не выдержит.

Но я не понимаю, почему в семейные дела вмешивается государство? Например, та же Мария Тарасенко не работала, так как семью содержал муж? Что в этом криминального? Но государство говорит: вы будете жить по нашим правилам.

– По Конституции труд является правом, а не обязанностью...

– У нас многие положения Конституции не выполняются. Что касается того, что власти хотят заставить людей работать, так как они, якобы, не заняты в экономике страны, то это полная ерунда. Говорил и еще раз повторяю: если человек покупает товары в магазине, пользуется услугами, то он уже платит налог. Поэтому власть блефует, когда говорит, что заставляет людей работать, чтобы они платили налоги. Их платят все потребители, независимо от того, работают они или нет.

– Сейчас власти пытаются взыскать налог с «тунеядцев» более гибко, не так ли?

– Безусловно. Если в 2017 году они, что называется, ударили в лоб, после чего началась волна протестов по всей стране, то теперь народ решили испытывать поэтапно.

Сначала ввели норму, что незанятые в экономике будут платить по полному тарифу за горячую воду. Посмотрели, что люди молчат, перешли ко второму этапу полной оплате за отопление и газ.

И еще я заметил, что обычно людей, которые обращаются в комиссии и просят освободить их от такого налога, исключают из списков «тунеядцев». Возможно, как раз для того, чтобы не рождались протестные настроения.