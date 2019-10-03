Представительство ЕС озвучило причины отмена визита Могерини в Минск 2 3.10.2019, 12:47

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Сегодня ряд европейских политиков отменили свои визиты в Беларусь.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск «из-за ряда изменений в повестке дня», сообщает tut.by.

— C сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированные на 4−5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной, — говорится в сообщении представительства ЕС в Facebook.

Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике Восточного партнерства примут участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран Восточного партнерства.

В связи с отменой визита Могерини свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В Минск также не прилетит глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Как пояснили журналистам в посольстве Польши, глава МИД вынужден был отложить из-за участия в траурных мероприятиях по поводу смерти отца нынешнего премьер-министра Польши, лидера антикоммунистической подпольной организации во времена ПНР «Борющаяся Солидарность» Корнеля Моравецкого.