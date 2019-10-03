Видеохит: Американец приехал в «Макдоналдс» на мотодиване 1 3.10.2019, 13:09

До этого он летал в «Бургер Кинг» на мотопараплане.

Ютьюбер Коллин Рэндл из штата Юта любит фастфуд и увлекается экспериментами с техникой. Недавно он собрал мотодиван — чудище, состоящее из, собственно, дивана, колес, рамы детского велосипеда и силовой установки от мотопараплана, пишет «Медуза».

И все чтобы съездить со своим другом за наггетсами и коктейлями в соседний «Макдоналдс».

Рэндл и его приятель озаботились правилами безопасности: надели защитные очки и шлемы (у одного из этих шлемов были рога). Прохожие фотографировали и записывали на видео водителей мотодивана.

Удивление не смогли скрыть и сотрудники «Макдоналдса», обслуживающие автомобилистов. Цитируем диалог, попавший в ролик Рэндла:

— А можно шесть наггетсов, пожалуйста?

— Черт возьми…

— Заказ показался вам странным?

— Нет… Просто у вас странная машина!

После получения заказа оказалось, что Рэндл и его друг не продумали самое главное — купленные коктейли некуда было поставить (подстаканников-то нет!). Пришлось удерживать их ногами. Ютьюбер переживал, что мотодиван остановит и отберет полиция. Но вылазка в закусочную прошла без каких-либо проблем.

А еще Рэндл любит летать на мотопараплане. Например, на завтрак в «Бургер Кинг».

Вот другие видео с ютьюба Рэндла: