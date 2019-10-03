Видеохит: Американец приехал в «Макдоналдс» на мотодиване

Видеохит: Американец приехал в «Макдоналдс» на мотодиване1
- 3.10.2019, 13:09
До этого он летал в «Бургер Кинг» на мотопараплане.
Ютьюбер Коллин Рэндл из штата Юта любит фастфуд и увлекается экспериментами с техникой. Недавно он собрал мотодиван — чудище, состоящее из, собственно, дивана, колес, рамы детского велосипеда и силовой установки от мотопараплана, пишет «Медуза».
И все чтобы съездить со своим другом за наггетсами и коктейлями в соседний «Макдоналдс».
Рэндл и его приятель озаботились правилами безопасности: надели защитные очки и шлемы (у одного из этих шлемов были рога). Прохожие фотографировали и записывали на видео водителей мотодивана.
Удивление не смогли скрыть и сотрудники «Макдоналдса», обслуживающие автомобилистов. Цитируем диалог, попавший в ролик Рэндла:
— А можно шесть наггетсов, пожалуйста?
— Черт возьми…
— Заказ показался вам странным?
— Нет… Просто у вас странная машина!
После получения заказа оказалось, что Рэндл и его друг не продумали самое главное — купленные коктейли некуда было поставить (подстаканников-то нет!). Пришлось удерживать их ногами. Ютьюбер переживал, что мотодиван остановит и отберет полиция. Но вылазка в закусочную прошла без каких-либо проблем.
А еще Рэндл любит летать на мотопараплане. Например, на завтрак в «Бургер Кинг».
Вот другие видео с ютьюба Рэндла: