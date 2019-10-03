Богдан Яременко: Зеленский ищет мира, а не капитуляции 9 3.10.2019, 13:13

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Богдан Яременко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинский нардеп считает, что настоящей капитуляцией были договоренности в Минске.

Об этом народный украинский депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил в Facebook, пишет unian.net.

Он написал, что таким образом хочет ответить своим коллегам из фракций «Голос» и «Европейская солидарность», которые требуют «то ли отчет о ситуации на переговорах с РФ, то ли определение директив президента Украины, как вести эти переговоры». Народный депутат отметил, что не понимает сути требований коллег.

«Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по поводу «формулы Штайнмайера» и, как выглядело из заявлений большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает», - отметил он. Яременко напомнил, что положения статьи 106 Конституции Украины, четко и однозначно устанавливает, что президент Украины представляет государство в международных отношениях.

«Отчеты» президента Украины перед Верховной Радой происходят в форме ежегодных или внеочередных посланий к Верховной Раде. Не по требованию части фракций, а соответственно по необходимости, которую определяет сам президент», - подчеркнул он. Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики отметил, что «на самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется кое-кто в Верховной Раде просто пытается неконституционным способом принять на себя президентские полномочия. Это не получится.

Точнее, это несложно было сделать другим способом - одному из обеспокоенных стоило было просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их». Яременко констатировал, что теперь народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу. «И президент Зеленский не скрывал, что будет искать мира. Не капитуляции, которую дважды в виде минских договоренностей подписали до него, а договоренности, которая позволит остановить убийства, во-первых, и возвращение оккупированных ОРДЛО в состав Украины, во-вторых. И он имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров. И публичное оглашение этой тактики и стратегии не всегда полезно», - добавил он.

Депутат также добавил, что Зеленский публично очертил «красные линии», как и отметил, что прекрасно осознает, что о чем бы он не договорился с россиянами, а оформлять эти договоренности в виде законов (то ли про выборы, то про «особый статус Донбасса») будет парламент. Яременко призвал депутатов дать президенту шанс, а не нагнетать ситуацию, выдвигать необоснованные с правовой, политической и правовой позиций требования, и готовиться к работе.