Арсений Чигирь: На пикете по сбору подписей женщина рассказала, как воюет с ЖКХ 2 3.10.2019, 13:14

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Арсений Чигирь

Показательный случай произошел в Бобруйске.

О нем написал в «Фейсбуке» активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Арсений Чигирь:

«Вчера в Бобруйске ставил пикет, собирал подписи. Заинтересовала женщина, которая рассказала о произволе властей в системе ЖКХ, как она воюет с ними уже не первый год.

Показывала письма ответов городской администрации, хотя эти ответы больше похожи на банальные отписки.

Нам не нужны такие чиновники, которые не могут дать внятного ответа! Не могут или не хотят?»