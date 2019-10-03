Две Беларуси 2 Сергей Петрухин

3.10.2019, 13:34

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Сергей Петрухин

В одной живут они, в другой — мы.

У нас есть две Беларуси. В одной живут они, в другой мы. Они получают такую зарплату, что считают возможным выплатить штраф $ 9 тысяч за пару месяцев. Мы получаем такую, что думаем: «Куплю-ка я себе джинсы в секонде. Не могу позволить в магазине».

Они в своей стране могут нас материть, оскорблять, мы в своей стране не можем им сказать - плешивый и носатый.

Две разные страны, два разных мира. И им не хочется ничего менять. А нам хочется.

Что касается этой этой бумаги опричников из ОПИ, которую мне переслал по Вайберу участковый Ленинского РОВД Саша Тарасюк, то насколько я понимаю оккупанты пошли мне навстречу и хотят заменить выплату штрафа общественными работами.

Это хорошо, поскольку я являюсь общественным деятелем, то конечно, общественные работы для меня получше. Но с другой стороны, опасаюсь, что это судорожная попытка мести главного опричника ОПИ Ленинского района товарища Крыштопчик, которой я на прошлой неделе нанес неожиданный визит и записал ее лепет на видео.

Коротко говоря, все что не происходит, все к лучшему, но вот насчет участкового Тарасюка хочется посоветовать его начальству, чтобы давали парню хотя бы отечественный энергетик «Динамит», потому что он все время тормозит. Документ, согласно которого я должен заплатить долг 30 сентября 2019 года я получил утром 2 октября и то по Вайберу.

Сергей Петрухин, «Фейсбук»