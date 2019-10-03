Марюс Лауринавичюс: БелАЭС будет влиять на все сферы отношений Литвы и Беларуси 3.10.2019, 13:48

Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Из заявлений Гитанаса Науседы следует несколько пунктов.

На этой неделе комиссия по иностранным делам литовского парламента созвала внеочередное заседание, на котором министр иностранных дел Линас Линкявичюс предоставил отчет о встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После обсуждений этой встречи с заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, который призвал Беларусь соблюдать международные стандарты ядерной безопасности, но отметил, что дальнейшая изоляция Беларуси была бы безответственной в контексте сближения страны с Россией.

Корреспондент Charter97.org в Вильнюсе поговорила со старшим аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом о возможном возобновлении диалога с Беларусью.

— В последнее время белорусский вопрос начал особенно часто обсуждаться в литовских СМИ и обществе. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Это связано с внутриполитическими событиями, которые, конечно, связаны с внешнеполитической обстановкой. Еще во время предвыборной кампании президент Литвы Гитанас Науседа декларировал, что хочет изменить отношения с Беларусью, начать диалог. С началом президентского срока начались действия в этом направлении. Это вызывает множество вопросов как в политической среде, так и в обществе.

— Почему новый президент Литвы заинтересован в диалоге с Беларусью?

— Здесь сложно что-то предполагать, потому то мы не знаем содержания диалога, о котором сегодня так много дискутируют. Когда мы не знаем, о чем говорят стороны, трудно судить, почему нынешний президент решил изменить политику предыдущего президента, когда политический диалог с Беларусью практически не велся, хотя экономические отношения в свое время были очень сильными. Из пояснений президента и министра иностранных дел Литвы следует несколько пунктов. Первый из них состоит в том, что меняется геополитическая ситуация — западные страны, включая США и Европу, меняют отношение к Беларуси, начинают диалог, значит и нам надо в этом деле участвовать, чтобы понимать процессы. В то же время говорится о том, что мы как бы должны помочь Беларуси отстоять независимость в контексте нажима со стороны России с углублением интеграции. Наконец, говорится о том, что у Литвы есть много интересов в связи с Беларусью, в том числе в контексте строящейся АЭС, и этот диалог поможет решить вопросы и отстоять интересы Литвы.

— Тем не менее, Литва обещает продолжить блокировать соглашение ЕС и Беларуси из-за вопроса безопасности Островецкой АЭС.

— Это не совсем точно. Из того, что слышал я, позиция следующая: подвижек в позиции Литвы блокировать соглашение ЕС и Беларуси не будет в том случае, если в нем не будет пунктов о ядерной безопасности и о правах человека. Нужно понимать, что такое высказывание вообще ничего не значит. Мы не знаем, на каких условиях Литва могла бы поменять решение насчет блокирования соглашения ЕС и Беларуси, возможно ли вообще изменение этой позиции. В частности, литовские политики от консерваторов заявляют о том, что по неофициальной информации, позиция Литвы в этом вопросе может меняться. Так что мы не можем твердо утверждать, что позиция Литвы по блокированию этого соглашения не поменялась.

— Как насчет позиции не покупать электроэнергию с белорусской АЭС?

— Да, это останется неизменным. Не только потому, что эта позиция уже не раз декларирована, но она утверждена законом. Изменить такой закон было бы очень трудно.

— Возможно ли двустороннее сотрудничество при условии сохранения позиции Литвы по вопросам покупки энергии с АЭС и соглашения Беларуси и Евросоюза?

— Президент и глава МИД Литвы говорят о том, что можно отделить вопрос Белорусской АЭС от всех других отношений между странами и они попытаются это сделать. Я лично не вижу, как можно отделить вопрос АЭС от остальных, причем как со стороны Литвы, так и со стороны Беларуси. Если Литва продолжит блокировать соглашение ЕС и Беларуси из-за вопроса АЭС, если Литва ни при каких обстоятельствах не станет закупать энергию с Островецкой АЭС, то это, конечно, будет влиять на все наши отношения, включая экономические.