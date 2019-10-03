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В зоопарке Нью-Йорка женщина танцевала в вольере с африканским львом

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  • 3.10.2019, 13:55
В зоопарке Нью-Йорка женщина танцевала в вольере с африканским львом

Она приблизилась к хищнику вплотную.

В минувшие выходные в зоопарке американского города Нью-Йорк женщина перебралась через ограждение вольера с африканским львом и сделала несколько танцевальных па в нескольких метрах от хищника.

Ролик об этом разместил 1 октября телеканал NBC New York, пишет "Гордон".

Женщина двигалась без резких движений, а лев смотрел на нее, не предпринимая никаких действий. Телеканал отмечает, что автор видео сначала думал, что происходившее является частью шоу. Теперь женщину ищет полиция.


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