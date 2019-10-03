В зоопарке Нью-Йорка женщина танцевала в вольере с африканским львом 2 3.10.2019, 13:55

Она приблизилась к хищнику вплотную.

В минувшие выходные в зоопарке американского города Нью-Йорк женщина перебралась через ограждение вольера с африканским львом и сделала несколько танцевальных па в нескольких метрах от хищника.

Ролик об этом разместил 1 октября телеканал NBC New York, пишет "Гордон".

Женщина двигалась без резких движений, а лев смотрел на нее, не предпринимая никаких действий. Телеканал отмечает, что автор видео сначала думал, что происходившее является частью шоу. Теперь женщину ищет полиция.