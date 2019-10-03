Нетаньяху на запасном пути Ксения Светлова

3.10.2019, 14:04

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Чем закончится политический кризис в Израиле?

Граждане Израиля вновь с ужасом обнаружили, что даже после очередных парламентских выборов, вторых с начала этого года, страна по-прежнему не знает ответов на следующие вопросы: кто победил, кто проиграл, как зовут будущего премьер-министра и как будет выглядеть будущее правительство. Две крупнейшие партии – правящая «Ликуд» во главе с премьером Биньямином Нетаньяху, а также блок «Белые и Голубые», которых в народе любовно называют партией «только-не-Биби» – получили 31 и 33 места в Кнессете (из 120 имеющихся).

Остальные места распределились между причудливой мозаикой ультрарелигиозных, правых, левых и арабских партий. Через несколько дней главы партий-победительниц Ганц и Нетаньяху встретились друг с другом, а также с президентом Ривлином, который поручит одному из них формирование правительства. После встречи журналисты сообщили, что белого дыма над резиденцией президента замечено не было. Израиль по-прежнему находится в разгаре острого политического кризиса, и даже опция по проведению еще одних выборов – третьих по счету, не ушла из повестки дня. Свидетельствует ли этот тупик о кризисе израильской демократии или, наоборот, о ее устойчивости?

Стабильности нет

Формирование правительства в Израиле – тяжкий, ни с чем не сравнимый труд. Каждый премьер раньше или позже сталкивается с тем, что, когда общество поделено на условные «племена», у каждого из которых есть своя партия, коалиция скорее напоминает лоскутное одеяло, которое что ни день трещит по швам. Условные правые и условные левые (в Израиле эти понятия не соответствуют международным определениям) отдают ключевые портфели ультраортодоксам, религиозным сионистам или модным «социальным» партиям, которые выступают за все хорошее и против всего плохого, потому что в противном случае у них не будет коалиции.

Будущий премьер должен запастись ангельским терпением и редкостными дипломатическими навыками, так как будущие партнеры по коалиции требуют взаимоисключающих вещей – выпрашивать щедрые бюджеты для тех слоев населения, которые они представляют, и при любом подходящем случае грозить отставкой. Редкое израильское правительство доживает до своего естественного конца, и, как правило, страна идет на довременные выборы. Кнессет 20-го созыва, просуществовавший с 2015 до 2018 года, не был исключением.

В ноябре 2018 года министр обороны и лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман подал в отставку. Официальной причиной стал забуксовавший законопроект о призыве в армию юношей из ультраортодоксального сектора. Стоит отметить, что, если бы этот законопроект прошел во всех трех чтениях, из правительства ушли бы сразу две ультраортодоксальные партии, ШАС и «Еврейство Торы». В апреле страна пошла на досрочные выборы, однако после них сразу выяснилось, что Авигдор Либерман со своими пятью местами в парламенте стал самым влиятельным звеном в цепочке и что без него сформировать правительство невозможно. В прошлом директор канцелярии Нетаньяху, Либерман отказался присоединяться к коалиции правых и ультраортодоксов, утверждая, что светские ценности для него дороже, чем власть.

Тщетные попытки в последнюю минуту договориться с левыми или расколоть блок «Белых и Голубых» ни к чему не привели, а сидеть с Нетаньяху в одном правительстве партия генералов (ее возглавляют три бывших начальника Генштаба, а также лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид) напрочь отказалась из-за обвинений в коррупции. Таким образом, Нетаньяху не справился с миссией, возложенной на него президентом, но вместо того, чтобы дать возможность сформировать правительство лидеру другой крупной партии или другому депутату из своей же партии, продавил закон о роспуске Кнессета и повел страну на очередные выборы.

Для того чтобы понять мотивы премьера, необходимо вникнуть в его юридические дела. Нетаньяху обвиняют в подкупе, взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, и 2 октября состоятся слушания сразу по трем уголовным делам, выдвинутым против него. Нетаньяху, которого многие из его сторонников называют «королем Израиля», заинтересован оставаться в кресле премьера не только ради престижа, но и в надежде провести закон, который предоставил бы ему иммунитет от судебных преследований, пока он занимает эту должность. Так что вопрос о сохранении власти для Нетаньяху – это, возможно, и вопрос о личной свободе.

Международная панорама

Во время предвыборной кампании Нетаньяху пытался провести четкую грань между собой и своим соперником Бени Ганцем. «Нетаньяху – это другая лига», – гласили гигантские рекламные щиты, где Нетаньяху был изображен вместе с Трампом, Путиным и Моди. За девять дней до выборов премьер отправился в Лондон, за пять – в Сочи. Однако на этот раз дипломатическая атака не помогла Нетаньяху завоевать сердца избирателей. Хотя многие израильтяне и сегодня считают его незаменимым, другие осознают, что стратегический союз с США существовал до «эры Биби» и продолжится после ее окончания.

В похожем ключе будут развиваться и отношения с Россией, с которой Израиль должен координировать свои действия в Сирии, расширять торговлю и прочие сферы двустороннего сотрудничества. Нетаньяху гордится своими личными тесными связями с двумя президентами – Трампом и Путиным. Однако эти личные связи не помешали одному начать готовиться к встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани, а другому – разместить в Сирии системы воздушной обороны С-300, несмотря на протесты Израиля.

Если премьером в 2019 году станет Бени Ганц, ему не придется начинать с нуля, но пройдет немало времени, прежде чем он выстроит личные контакты с обоими лидерами. Вполне возможно, улучшатся отношения с Европой (Нетаньяху не упускал возможности атаковать лидеров ЕС за их поддержку палестинцев), а также и с палестинским руководством, так как пока ни одна кошка не пробежала между Ганцем и главой Палестинской автономии Абу-Мазеном.

Но и надеяться на полную перезагрузку по вопросу арабо-израильского конфликта пока не стоит. Блок «Бело-Голубых» не является левой или даже левоцентристской партией. Одна из ее составляющих – это партия «Телем» под руководством бывшего начальника Генштаба Моше (Буги) Яалона, который выступает против территориальных компромиссов на Западном берегу. Публикация Трампом содержания «сделки века» может лишь осложнить жизнь Бени Ганцу, которому в срочном порядке придется формировать свою политику по самому взрывоопасному с точки зрения израильского общества вопросу – что делать с палестинскими территориями. Ганц бы предпочел обосноваться в своем кресле, осмотреться и лишь потом засучить рукава и заняться «конфликтом», постепенно возвращая в оборот такие выражения, как «мирный процесс» и «переговоры».

Слово о единстве

Пять месяцев спустя после объявления об очередных выборах выяснилось, что Нетаньяху не удалось нарастить поддержку, необходимую для формирования узкой коалиции. Возглавляемый им блок застрял на 55 депутатах. Даже их лояльность лидеру (депутатам «Ликуда» еще до выборов пришлось подписать документ, свидетельствующий о том, что они будут верны Нетаньяху до гроба) не помогла. Авигдор Либерман призвал «Ликуд» и блок «Белых и Голубых» сделать единственный верный выбор и создать правительство национального единства. Либерман не настаивает на отставке Нетаньяху, но для «Белых и Голубых» иной вариант неприемлем. Либерман, который во многом опирается на поддержку русскоязычных израильтян, не станет агитировать за то, чтобы Нетаньяху оставался в кресле премьера. За долгие годы совместной работы Либерман не раз работал в правительстве Нетаньяху, но также не раз покидал его, пытаясь таким образом умножить свою популярность и число мест в парламенте.

Отношения между двумя политиками не раз доходили до крайностей любви-ненависти. Похоже, что на этот раз Либерман сделал свой выбор против Биньямина Нетаньяху и заявил, что даст свою рекомендацию той партии, которая согласится на широкое правительство национального единства без ультраортодоксов, которые входили почти во все правительства Нетаньяху. Бенни Ганц, лидер «Белых и Голубых», этот призыв поддержал. А в «Ликуде», где даже в день выборов клялись и божились, что единственное возможное правительство – это узкое правое правительство под руководством Нетаньяху, сменили гнев на милость и через два дня после голосования также заявили о своем согласии. Правда, на взгляд Нетаньяху, возглавить такое правительство должен сначала он, потому что «больше израильтян проголосовали за правых, чем за левых». Противники премьера в долгу не остались и заявили, что победу на выборах одержал Ганц и поэтому правительство формировать будет именно он. Без Нетаньяху.

Арабские партии, впервые в истории Израиля, рекомендовали президенту страны Реувену Ривлину поручить формирование правительства одной из партий – блоку «Бело-Голубых» (традиционно арабские партии были вне игры, считая, что любая из еврейских сионистских партий будет проводить политику, несовместимую с надеждами и чаяниями арабского населения Израиля). Как только произошло это историческое событие, Авигдор Либерман заявил, что не станет рекомендовать ни одного из кандидатов, видимо, чтобы не оказаться в одном лагере с арабскими партиями. Очевидно, что в Израиле любят поговорить о единстве, но пока никто не готов пойти на серьезный компромисс ради него.

Когда-то давным-давно две крупные израильские партии – «Маарах» (она же «Авода») и «Гахаль» (в будущем «Ликуд») вершили судьбы страны. Остальные партнеры были небольшими по величине, и разница между ними была не столь драматической, как сегодня. Эти дни ушли и никогда не вернутся. Фрагментация израильского общества способствует фрагментации израильской политики. У каждого «племени» есть свои представители и интересы, и политическое поле скорее напоминает минное: всегда есть опасность задеть или не учесть чей-то интерес.

Возможно, в будущем, когда у Израиля все же появится стабильное правительство, политикам придется обдумать повышение электорального барьера, чтобы предотвратить дальнейшую фрагментацию и даже создание конституции. Израиль живет без нее уже 71 год, но похоже, что в 2019-м испытание выборами оказалось непосильной ношей. Израильская демократическая система нуждается в защите от тех, кто хотел бы использовать ее в своих личных интересах. Набора законов, которые лежат в основе законодательной системы, в стране уже недостаточно.

Ксения Светлова, carnegie.ru