Минчанин: Главное — народом стать, тогда никакие «лукашенки» не страшны 3 3.10.2019, 14:10

Откровенный разговор во время сбора подписей по квартирам.

Об интересном случае пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» рассказал активист Андрей Войнич:

«Встретился мне на моих квартирных обходах один очень интересный дедушка. Михаил, 82 года. История как всегда - подпись поставил, и завязался разговор.

- А каковы шансы, что вы сможете что-то изменить? - спрашивает.

Я, как всегда говорю, что чтобы что-то изменить, нужно рад этим работать всем нам, простым людям, ведь носитель власти у нас один - народ.

- У нас народ еще не сформировался, у нас пока что есть только некая масса, раздробленная, у каждого своя хата с краю, - отвечает он. - А знаете почему? Лукашенко создал условия для того, чтобы люди только думали о выживании, но не о жизни. Каждый, от самых молодых до самых старых, старается урвать хоть какую-то лишнюю копейку, чтобы выжить, потому что как бы ты не работал, ты не заработаешь на то, чтобы просто отдохнуть нормально, чтобы чувствовать себя в настоящей безопасности, если вдруг что-то случится.

Вот я уже давно на пенсии, но всё время думаю, где взять денег. Я езжу в деревню, в которой родился, со своими детьми там выращиваем картошку, капусту и часть я продаю, а часть на семью остаётся, и хоть мне и тяжело, но приходится это делать, а я бы лучше с удочкой лишний раз посидел на речке. И так всю жизнь.

Вы думаете я один такой? Таких, как я очень много, и это уже давно, еще со времен союза. В мое время мы называли это «одной ногой в деревне»... Деревенские, дачники, все выживают благодаря земле. Клянут до конца дней эту долю и пашут, по другому никак.

Это система такая государственная, чтобы у людей не оставалось ни времени ни сил на то, чтобы думать о чем бы то ни было другом, кроме как о выживании, поэтому над людьми так просто измываться государству, власти могут хоть верёвки вить из людей в таких условиях.

Вот например мои правнуки, живут в деревне, работы нет, а жить надо, у нескольких уже свои семьи есть, вот и ездят на шабашки кто куда, кто-то в Минск, а кто-то в Польшу, выживают.

Но мне кажется что не надолго все это, терпение же не бесконечно. Я вот раньше очень поддерживал Лукашенко, а сейчас все, нет ему веры, всех нас обманул, поэтому и уберут его. Главное, чтобы мы настоящим народом стали, тогда и никакие лукашенки нам не страшны будут, сметем их, как грязь».