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Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти

  • 3.10.2019, 14:17
Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти

Министр энергетики заявил, что королевство «ответило на вызов».

Саудовская Аравия полностью восстановила объемы добычи нефти, снизившиеся после атак на ее объекты в сентябре, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман.

Объем добычи нефти в королевстве в настоящее время составляет 11,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил он на конференции по вопросам энергетики в Москве в четверг.

«Мы ответили на этот вызов, – сказал министр. – Мы стабилизировали производственный потенциал, и теперь находимся на уровне 11,3 [миллиона баррелей в сутки]. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы справиться с любыми будущими вызовами».


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