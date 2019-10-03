Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти 3.10.2019, 14:17

Министр энергетики заявил, что королевство «ответило на вызов».

Саудовская Аравия полностью восстановила объемы добычи нефти, снизившиеся после атак на ее объекты в сентябре, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман.

Объем добычи нефти в королевстве в настоящее время составляет 11,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил он на конференции по вопросам энергетики в Москве в четверг.

«Мы ответили на этот вызов, – сказал министр. – Мы стабилизировали производственный потенциал, и теперь находимся на уровне 11,3 [миллиона баррелей в сутки]. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы справиться с любыми будущими вызовами».