Глава МИД Латвии отменил визит в Минск 3.10.2019, 14:40

Эдгарс Ринкевичс

Фото: DELFI

Еще вчера в середине дня политик собирался принять участие в мероприятиях «Восточного партнерства».

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также отменил свой визит в Минск. Об этом tut.by сообщили в МИД Латвии.

«Визит министра отменен, потому что мероприятие, запланированное на 4-5 октября, отложено», — сказал в МИД Латвии.

Еще вчера в середине дня глава МИД Латвии собирался в Минск. Он собирался принять участие в мероприятиях по тематике «Восточного партнерства». Ринкевичс говорил, что Латвия поддерживает подписание между Евросоюзом с Беларусью Приоритетов партнерства и соглашения об упрощении визового режима «в ближайшее время, а не через год, 5−10 лет».

Ранее стало известно, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отменили свои визиты в Беларусь.