МИД Литвы: Вопросы ЕГУ должны решаться внутри университета 3.10.2019, 15:56

Литва постоянно и полностью поддерживает университет с момента его обоснования в Вильнюсе.

1 октября студенты Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе провели забастовку — перед началом церемонии открытия учебного года студенты собрались во дворе университета, чтобы выразить недовольство изменениями в рейтинговой системе и непродлением контрактов с рядом преподавателей в новом учебном году.

Позже Студенческое представительство сообщило в социальных сетях, что забастовка продолжится одиночными пикетами у министерства иностранных дел Литвы. Первый пикет прошел 1 октября. Корреспондент Сharter97.org обратилась в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой прокомментировать забастовку студентов.

«Мы знаем о требованиях некоторых студентов ЕГУ. Это скорее внутренние вопросы, связанные с управлением ЕГУ, и они должны решаться заинтересованными сторонами университета, Советом управляющих, администрацией и всеми студентами и преподавателями. В МИД также поступило заявление от других студентов ЕГУ об одобрении реформ, проводимых в этом университете», — говорится в ответе министерства.

МИД добавил, что «Литва постоянно и полностью поддерживает ЕГУ с момента его обоснования в Вильнюсе», а деятельность университета часто обсуждается в ответственных учреждениях в Литве и ЕС.

В новом учебном году ЕГУ изменил порядок расчета рейтингов студентов. Рейтинги студентов, позволяющие претендовать на бесплатное обучение или скидки, повысили на 0,4 балла. С октября 2019 года, для получения бесплатного места студенты должны будут обладать академическим рейтингом 9,61 и выше. Студенты с рейтингом 9,21-9,60 будут платить 800 евро в год, с рейтингом 8,81-9,20 — 1400 евро в год.

По подсчетам студенческого представительства, в результате реформы 80% студентов будут вынуждены платить больше уже в первом семестре.

Европейский гуманитарный университет в официальном заявлении объяснил реформу желанием выделить помощь наиболее талантливым студентам с высокой успеваемостью. «Изменения Правил акцентированы на том, чтобы гранты выделялись студентам именно за наивысшие академические успехи, что стимулирует качество студенческой работы. Поэтому изменения коснулись исключительно параметров академического рейтинга, который позволяет претендовать на получение грантов», — говорится в заявлении.

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году. В 2004 году Министерство образования Беларуси аннулировало лицензию ЕГУ на оказание образовательных услуг. В 2006 году ЕГУ возобновил свою работу в Литве.