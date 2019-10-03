Главные вопросы белорусов по переписи населения 39 3.10.2019, 15:02

6,655

Почему люди не доверяют инициативе властей?

Сегодня в полночь в Беларуси начнется перепись населения, которая продлится до 30 октября. Чем ближе важные даты, тем больше вопросов, а иногда и опасений у людей возникает. Портал tut.by собрал основные вопросы белорусов по поводу переписи.

Смогу ли я разобраться с тем, где и когда переписываться?

Переписаться можно онлайн, на стационарном участке или же дождавшись переписчиков дома. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов.

В 00.00 4 октября перепись стартует на сайтах census.by или перепись.бел. Продлится она до 18 октября. Подробнее о том, как справиться со всем онлайн, написано здесь. Важно: адреса тех, кто ответит на все вопросы в интернете, уберут из базы и переписчики к ним не придут.

Человеку, который прошел перепись онлайн, система выдаст сертификат о том, что он переписался. И если так случится, что в дверь переписчик все-таки позвонит, ему достаточно будет показать сохраненное свидетельство и заново заполнять ничего не понадобится.

Параллельно с переписью в интернете с 9.00 4 октября людей начнут переписывать на стационарных участках. Посмотреть их адреса и найти ближайший к дому можно тут.

— В городах стационарные участки будут открыты с 9.00 до 21.00, в сельской местности — свои графики, поэтому лучше всего позвонить и уточнить, — советует зампредседателя Национального статистического комитета, Жанна Василевская и напоминает: стационарные участки будут работать все время переписи. К тем, кто заполнит здесь анкеты до 20 октября, переписчики также домой не придут.

Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября. Позвонить в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00: каждый из них выбирает наиболее оптимальный для себя график работы.

Кстати, есть вариант переписаться на работе. Во все коллективы, которые захотят принять на своем участке переписчика, Белстат направит человека.

Снимаю квартиру без договора. Боюсь, что после переписи ко мне придет налоговая

— Во время переписи вся информация записывается со слов человека. Перепроверять ее по документам переписчик не станет. Поэтому, независимо от того, есть у человека договор найма или нет, респондент, например, может ответить «помещение находится в частной собственности физических лиц», — поясняет Жанна Василевская и еще раз напоминает, что по закону Белстат обеспечивает конфиденциальность первичных данных. — Мы даем 100-процентную гарантию: информация, которую нам сообщил каждый человек, никуда и никому не будет передана. С ней работаем только мы.

Госорганы же, продолжает специалист, получат лишь агрегированные, то есть обобщенные данные. Например, сколько у нас деревень, где живет до десяти человек, сколько людей хотят, чтобы их дети обучались на белорусском языке.

— Отмечу, это уже десятая перепись. За это время не было ни одного обращения в комитет из-за того, что мы раскрыли данные переписного листа какого-то человека, — вводит в курс дела собеседница. — Более того, на момент, когда мы начнем работать с данными переписи, они будут обезличены и идентифицировать, что Иван Иванов проживает по данному адресу, станет невозможно.

— Зачем тогда у нас спрашивают ФИО?

— Чтобы не было задвоений, чтобы не переписать одного и того же человека дважды. Например, по адресу проживания и прописки.

Живу в Минске, но зарегистрирован у родителей в Бресте, боюсь, что меня не перепишут

— Посчитаем всех, — улыбается Жанна Василевская и объясняет: — Переписываться нужно не по адресу регистрации, а по месту проживания. Если так случилось, что в Бресте родители внесли ваши данные в анкету, а затем в Минске вы сами переписались или ответили на вопросы онлайн, система «увидит» задвоение. И будет учитывать лишь ту анкету, которую респондент заполнил лично.

На всякий случай, чтобы избежать лишней путаницы, в Белстате советуют договориться в семье, чтобы родители не переписывали детей, которые живут отдельно.

— А если мама с папой забыли про совет и переписали сына или дочку, которые живут в другом городе, есть вероятность, что к их ребенку переписчик не придет?

— Нет, наши сотрудники делают обход не по фамилиям, а по адресам. И если адрес респондента есть в списке переписчика, переписчик обязательно постучит в его дверь. Исключение: если человек заполнил анкету онлайн или на стационарном участке.

Год живу за границей, не знаю, мне нужно переписываться или нет?

— Если люди не живут на территории Беларуси год и дольше, то они не участвуют в переписи. Таков международный стандарт, — говорит Жанна Василевская. — Исключение в данном случае составляют, например, работники дипслужбы и их семьи.

Тех же, кого нет в стране всего пару месяцев, по месту проживания могут переписать родственники. При этом родным нужно объяснить временное отсутствие респондента. Например, если человек — студент, в анкете нужно указать — учится за рубежом.

— А сам человек из-за границы не может переписаться онлайн?

— Только если его телефон с белорусским номером активен и на него может прийти СМС, — поясняет специалист. — Ведь как работает система во время онлайн-переписи? Для авторизации мы используем межбанковскую систему идентификации (МСИ). Чтобы получить бланки с вопросами, респондент вводит идентификационный номер, а также номер мобильного. Причем тот, который он когда-то оставлял в банке. Затем ему на телефон приходит СМС-код. Респондент его указывает и лишь тогда переходит к заполнению анкет.

У меня десять кроликов, но я ошибся и сказал переписчику, что их восемь. Меня накажут?

— Нет. Повторюсь, переписчик все записывает со слов человека и специально ходить и пересчитывать ничего не будет, — поясняет Жанна Василевская. — Если респондент переписывается онлайн, он может вносить правки до той поры, пока не сохранит анкету.

— А если сохранил и понял, что там ошибка?

— Тогда нужно связаться с Белстатом. Мы поднимем данные человека и внесем правку. Во время пробной переписи в Молодечно женщина как-то догнала переписчицу и сообщила, что на днях, когда их бабушка переписывала всю семью, она неправильно указала год рождения внука. Наша сотрудница связалась с комитетом, и мы внесли изменения.

Хотя сделать это, продолжает собеседница, было непросто. Во-первых, найти в потоках информации нужные данные нелегко. Во-вторых, прежде чем внести исправления, Белстату нужно убедиться, что анкета, о которой идет речь, касается именно данного респондента. Сделать это можно, например, сверив идентификационный номер паспорта.

Кстати, чтобы люди внимательно заполняли бланки, специалисты заложили в анкеты «контроли». Например, респондент написал, что живет в квартире 10 тысяч «квадратов». Система выделит этот момент красным, ведь квартиры с такой площадью вряд ли бывают.

Мой источник средств к существованию любовник, но сказать об этом переписчику стесняюсь

— Отвечая на этот вопрос, можно выбрать «прочие источники».

Боюсь, что человек, который придет меня переписывать, окажется ненадежным. Вдруг он кому-то передаст информацию обо мне

— Чтобы быть уверенным, что перед вами переписчик, попросите его показать удостоверение переписчика и паспорт, — рассказывает Жанна Василевская. — К тому же, у него должна быть специальная сумка с логотипом и планшет.

Планшет, продолжает собеседница, настроен так, что работать в нем интервьюер может только с программным обеспечением по переписи. В устройстве, например, нет даже функции «Сделать скриншот».

— К тому же анкету переписчик заполняет при вас, и вы можете полностью следить за процессом, — останавливается на деталях зампредседателя. — Отметив все данные, он должен нажать «Сохранить», «Закрыть», «Отправить». После этого анкета тут же зашифруется и поступит на серверы Белстата. На планшете переписчика ничего не останется.

Один из пунктов анкеты — идентификационный номер. Это слишком личная информация. Я боюсь сообщать ее переписчику

— Вы можете его не указывать. Это ваше право, — отвечает Жанна Василевская. — Зачем идентификационный номер? Как только переписчик вносит его в базу, в бланки автоматически подгружается около 25 процентов информации по анкете. Это ФИО человека, год и место рождения, пол. Наш специалист озвучит вам «подтянувшиеся» данные, вы сверите — и, если все так, перейдете к следующим вопросам.

В случаях, когда респондент не хочет сообщать идентификационный номер, переписчик будет вручную вводить фамилию, имя, отчество и другую информацию о человеке.

Боюсь открывать двери незнакомым людям. Что мне делать?

— Переписаться онлайн или прийти на стационарный участок, — ориентирует заместитель председателя.

Кстати, несмотря на то, что переписчики будут ходить по домам с 21 по 30 октября, в каждую квартиру они заглянут трижды. То есть в три разных дня. Если дверь никто не откроет, интервьюер оставит хозяевам приглашение поучаствовать в переписи. Если владельцы никак не отреагируют, помещение будет считаться пустым.

— А переписчик может позвонить человеку и взять у него информацию по телефону?

— Нет, по телефону Белстат перепись не проводит.

Не хочу участвовать в переписи, что мне за это будет?

Ничего. Переписываться или нет — это желание человека.

— По закону «О переписи населения» все обязаны принять участие в переписи, — рассказывает Жанна Василевская. — Но тех, кто это проигнорирует, никаких административных взысканий не ждет. Для примера, жителей Польши или Венгрии за такое штрафуют. С другой стороны, люди должны понимать: участвовать в переписи — очень важно. Ведь в зависимости от данных, которые мы получим, ближайшие десять лет будет формироваться развитие социальной, экономической и других сфер. Поликлиники, школы, транспорт — все это появляется, исходя из данных переписи.

Собеседница приводит простой практический пример: пробная перепись в Молодечно показала, что жители города очень часто ездят в Минск — и из Минска в Молодечно пустили скоростную электричку.