Зеленский назначил нового секретаря СНБО 2 3.10.2019, 15:07

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Алексей Данилов

Указ президента Украины опубликован сегодня.

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова, сообщает gordonua.com.

Указ о назначении Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликован на сайте президента 3 октября.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе №733/2019.

Предыдущим секретарем СНБО был Алекснадр Данилюк. Зеленский назначил его на эту должность 28 мая 2019 года. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что Данилюк подал в отставку, он подтвердил эту информацию.

Источники издания НВ утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

В 2005 году Данилов возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. С 25 мая 2006 года по 23 ноября 2007-го он был народным депутатом V созыва от Блока Юлии Тимошенко. С 23 июля 2019 года и до назначения на должность секретаря СНБО Данилов занимал должность заместителя секретаря СНБО.