10 лучших фильмов для просмотра осенью 2 3.10.2019, 15:20

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Каждый найдет картину для себя.

Осень приносит нам не только волшебное разнообразие резных листьев, паутинки бабьего лета и глубокое синее небо, пишет zn.ua. Вместе с этим приходит пора мрачных затяжных дождей и холодных вечеров. Именно в такое время возникает неудержимое желание засесть дома с чашечкой горячего чая и окунуться в мир кино, где можно оказаться среди той осени, которую мы любим с детства - с ее прекрасными огненными оттенками и горами опавших листьев, которым так хочется шуршать.

Именно такие осенние "декорации" охотно используют для съемок кинематографисты в самых популярных фильмах, где это время года показано во всей своей красе.

Вот 10 фильмов, в которых снята идеальная осень.

Мачеха / Stepmom (1998, США)

История о любви, семье и понимании. В главной роли - прекрасная Джулия Робертс, а события разворачиваются в разгар осени. Фильм наполнен уютными картинами, которые делают это время года действительно неотразимым.

Последний сентябрь / The Last September (1999, Ирландия, Великобритания, Франция)

Англия 20-х годов, британская сдержанность и бунтарский дух ирландской повстанческой армии. Прекрасная осень и история любви девушки из высшего общества и простого английского солдата.

Октябрьское небо / October Sky (1999, США)

История снятая на реальных событиях. Осенний американский городок шахтеров, где сыновья продолжают дело родителей. Но одного из родителей ждет разочарование - его сын вдохновился запуском советской ракеты в космос и поставил себе цель построить собственную ракету. История этого мечтателя разбудит тех, кто впал в осеннюю меланхолию.

Сладкий ноябрь / Sweet November (2001, США)

Этот легендарный фильм, с Киану Ривзом и ШарлизТерон в главной роли, можно просматривать каждую осень. Это романтический фильм заставит вас заново влюбиться и в главных героев, и в осень, и в жизнь.

Однажды / Once (2007, Ирландия)

Фильм о женщине, которая привыкает к новой стране и пытается сама воспитывать сына. И о человеке, талант которого она помогла раскрыть. В нем раскрыта картина осени в Ирландии и гармонично подобранная авторская музыка. Это тот случай, когда режиссер смог снять шедевр с минимальным бюджетом, благодаря прекрасно реализованному сюжету.

Когда Гарри встретил Салли / When Harry Met Sally (1989, США)

Осень в Нью-Йорке, стильная теплая одежда, непринужденные диалоги и легкие шутки - вот на чем построен этот фильм. Это тот случай, когда от осенней поры года становится действительно тепло и уютно. А романтическая история двух людей, которая проходит испытания годами, заставит каждого поверить в судьбу.

Умница Уилл Гантинґ / Good Will Hunting (1997, США)

Популярная история отношений талантливого ученика, который пренебрегает своим потенциалом, и преподавателя, который помогает ему поверить в себя. История о том, что никогда не поздно начать достигать больших целей. Замечательные осенние пейзажи, прекрасно раскрыты эмоции молодого и талантливого парня. Недаром этот фильм вошел в список 250 лучших фильмов всех времен и народов.

Поздняя осень / Late Autumn (2010, США, Южная Корея)

История двух людей, которые случайно встречаются в осеннем Сиэтле. Она - сидит за убийство собственного мужа и вышла только на три дня на похороны матери. Он - беглец из своей страны, который пока чувствует себя чужаком в новом городе. Но судьба порадовала им 72 часа вместе в этом волшебном осеннем городе.

Легенды осени Legends of the Fall (1995, США)

"Некоторые люди очень ясно слышат свой внутренний голос, и живут так, как он им подсказывает. Такие люди сходят с ума. Или становятся легендами ". Так начинается история семьи Ладлоу - стремительный и романтический рассказ о трех братьях, их отце и молодой и неотразимой женщине ... Мы наблюдаем осень в штате Монтана - разноцветную, суеверную, индейскую, страстную. Замечательная роль Джулии Ормонд, убедительная работа Брэда Питта, ну и Энтони Хопкинс здесь столь же статусный, как Марлон Брандо в Крестном отце.

Осень в Нью-Йорке / Autumn in New York (2000, США)

Любовь, испытания, судьба. Так коротко можно описать этот фильм. А также чарующий осенний Нью-Йорк с его всемирно известным парком в сердце города.