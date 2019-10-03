Defence 24: Россия терят почву под ногами 3.10.2019, 15:42

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Изменения климата могут разрушить российский газовый сектор?

Кремлевские аналитики до сих пор видели в глобальном потеплении шанс на то, чтобы развивать разработку месторождений в Северном Ледовитом океане. Новые данные показывают, однако, что потепление может привести к разрушению 40% российской добывающей инфраструктуры в Арктике, пишет польское издание Defence 24, (перевод — inosmi.ru).

Дискуссии и битвы лоббистов продолжались много месяцев, но в итоге Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, нацеленное на то, чтобы ограничить глобальное повышение температуры относительно периода, который предшествовал промышленной революции, уровнем в 1,5 градуса. Российская Дума активно сопротивлялась, поэтому в итоге документ ратифицировало правительство, а не парламент, а это означает, что к делу подключился лично президент Владимир Путин. С чем связан внезапный разворот к экологии лидера страны, которая занимает четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов? Как ни странно это прозвучит, речь идет о защите добывающей промышленности, оказавшейся из-за роста температуры перед лицом серьезной опасности.

Россия теряет почву под ногами

Дело не в том, что (как могло бы показаться) из-за теплых зим Европа, основной покупатель российского сырья, стала потреблять меньше газа. Напротив, члены ЕС, в особенности Германия, последовательно наращивают объем потребления голубого топлива, считая его альтернативой углю: сжигание газа наносит меньше ущерба окружающей среде.

Реальной проблемой, на что указывает «Блумберг», может стать рост температуры в зоне вечной мерзлоты, который приводит к снижению несущей способности грунтов под добывающей инфраструктурой. В итоге буровые установки, трубопроводы, здания и даже подъездные дороги могут буквально провалиться под землю.

Российская добывающая промышленность уже знакома с этой проблемой: вечная мерзлота — это так называемый активный слой, который с приходом лета оттаивает. Избежать негативных последствий такого явления позволяет то, что объекты, которые строят в таких районах, снабжают глубокими фундаментами, доходящими до «вечно замерзших» уровней. Между тем с каждым годом глубина сезонного протаивания увеличивается, а в результате из-под фундаментов, которые казались раньше стабильными, в прямом смысле уходит почва.

В окрестностях села Новый порт, где находятся добывающие установки, несущая способность грунтов с 1980 года снизилась на 20%. По данным последних исследований, на которые ссылается «Блумберг», в 2015-2025 годах этот показатель на ключевом для российской добывающей промышленности полуострове Ямал снизится на 25-50%. Еще хуже выглядит ситуация в окрестностях Уренгоя и в Западной Сибири, откуда идет газ в том числе в Польшу. Там несущая способность грунтов может снизиться на 75%.

Тающие доходы

Что это означает на практике? Ожидать того, что все российские буровые установки уйдут под землю, конечно, не следует, однако, уровень аварийности объектов добывающей и транспортной инфраструктуры может повыситься, а, как следствие, снизится уровень энергетической безопасности стран, зависящих от импорта из России. Кроме того, наверняка увеличится себестоимость добычи газа. Новые установки должны будут иметь гораздо более глубокие фундаменты, а платить за текущий ремонт придется Газпрому. Россияне столкнутся с исключительно серьезной проблемой: 45% российских арктических месторождений находятся в районах, которым в первую очередь угрожает снижение несущей способности грунтов. Москва оказалась в парадоксальной ситуации: чтобы спасти свою экономику, опирающуюся на экспорт ископаемого топлива, ей придется активно подключиться к борьбе с изменениями климата. Оптимальным для россиян развитием событий было бы максимальное растягивание этого процесса во времени.

С одной стороны, исчезновение ледяного покрова в Северном Ледовитом океане в районе российского континентального шельфа повысит шансы на разработку газовых и нефтяных месторождений, но с другой — добыча на шельфе остается для России непростой задачей из-за санкций, которые перекрыли ей доступ к современным технологиям. На помощь россиянам, правда, пришли китайцы, однако, возможности до сих пор остаются ограниченными. Кроме того, разрабатывать такие месторождения дороже, чем традиционные месторождения в Западной Сибири, а снижение газовых цен на мировых рынках, спровоцированное сланцевой революцией в США, делает рентабельность добычи на арктическом шельфе сомнительной.

Сложно сказать, насколько на шаг России, ратифицировавшей Парижское соглашение по климату, повлияла ситуация вокруг месторождений и угроза снижения несущей способности грунтов. Следует, однако, отметить, что появление решения на самом высшем уровне совпало с обнародованием данных на эту тему и было принято вопреки мнению Думы.

Россияне наверняка осознают размер появившихся рисков. Сегодня можно с уверенностью предсказать, что в долгосрочной перспективе стоимость добычи сырья в России будет постепенно увеличиваться вне зависимости от того, начнется ли эксплуатация месторождений на континентальном шельфе. Одновременно повысится уровень аварийности российской транспортной системы. Впрочем, она уже сейчас находится не в лучшем состоянии: по уровню надежности они не дотягивает не только до среднеевропейских, но даже украинских показателей.

Происходящие изменения не означают, что российская сырьевая эпоха заканчивается, однако, они станут очередным препятствием, которое может оказать значительное воздействие на стабильность российской экономики, полностью зависящей от добычи и экспорта нефти и газа.