Ежи Квециньский: Экономический рост Польши в 3-4 раза выше, чем в странах зоны евро 3 3.10.2019, 15:55

Ежи Квецинский

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Министр финансов, инвестиций и развития заверил, что польская экономика чувствует себя хорошо.

Польская экономика чувствует себя хорошо, несмотря на заметное снижение экономического роста в Европе, - сказал министр финансов, инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский на 6-м Варшавском форуме безопасности (Warsaw Security Forum 2019). Это организованная в польской столице встреча политиков, экспертов, бизнесменов и представителей СМИ со всего мира, посвящена вопросам безопасности, в том числе экономической и энергетической, передает «Польское радио».

В своем выступлении, адресованном зарубежным гостям, министр Ежи Квециньский подчеркнул, что несмотря на вызывающие беспокойство признаки торможения экономики на континенте, польские показатели остаются высокими, а оптимистические прогнозы на будущее касаются также других стран региона Центральной и Восточной Европы.

«Экономический рост Польши в 3-4 раза выше, чем в странах зоны евро. У нас хорошие прогнозы на текущий год и на будущий. Это касается также таких стран, как Венгрия и Чехия, что означает, споосбность нашего региона противостоять экономическому спаду в Европе и в мире», - отметил Ежи Квециньский.

Министр финансов, инвестиций и развития Польши также сказал, что Польша продвигает конкурентоспособность и инновации в экономике, в том числе стартапы.