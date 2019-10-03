В Аргентине нашли 10-тысячелетний панцирь доисторического броненосца 3.10.2019, 16:06

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Панцирь обнаружила группа рыбаков.

Группа рыбаков обнаружила панцирь доисторического броненосца на берегу реки в Аргентине, в муниципалитете Эсейса, пишет vokrugsveta.ua.

Считается, что панцирю уже около 10 тысяч лет. Он принадлежал глиптодону — древнему животному и предку современных броненосцев. Некоторые из этих животных, вымерших в конце последнего ледникового периода, имели длину до 3,5 метров и весили почти две тонны.

Четыре года назад аналогичное открытие в этом регионе сделал Хосе Антонио Ньевас. Он обнаружил панцырь глиптодона в грязи у ручья на своей ферме, в городке под названием Карлос Спегассини (Carlos Spegazzini).

Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале «Current Biology», глиптодоны появились в Южной Америке около 35 миллионов лет назад.

Они обладали большими, округлыми панцирями, состоящими из костных пластин. У этих животных также были мощные хвосты, покрытые бронью, а у некоторых видов на хвосте имелась еще и остроконечная кость. Животные не были привередливыми в еде и потребляли почти все, что удавалось найти, включая растения, падаль и насекомых.

Причины их вымирания все еще остаются загадкой для ученых.