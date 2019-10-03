Cпрятанные обиды и мифология Лукашенко 9 Валерий Карбалевич

3.10.2019, 16:18

4,234

Валерий Карбалевич

Рассказ, который полностью характеризует белорусского диктатора.

Каждый год в Беларусь приезжает большая группа российских журналистов, перед которыми почти всегда выступает Лукашенко. А вот так работать с украинскими СМИ у белорусских властей почему-то не получается.

Но теперь, накануне встречи Лукашенко и Зеленского в Житомире в начале октября, белорусские власти посчитали нужным создать благоприятный информационный фон. Поэтому в Минск для встречи с Лукашенко были приглашены представители ведущих украинских СМИ.

Начиная встречу с украинскими журналистами 26 сентября, Лукашенко отметил: «Мы впервые, к сожалению, встречаемся в формате прямого разговора с представителями таких крупных средств массовой информации Украины».

Но здесь белорусского руководителя немного подводит память. Подобная встреча была 23 ноября 2006 года. Тогда целый десант украинских журналистов так же, как обычно делается с представителями российских СМИ, возили по стране, и потом перед ними выступил А. Лукашенко. Эта встреча памятна тем, что тогда Лукашенко предложил Украине союз против России. Дескать, по территории наших стран проходит транзит российских энергоресурсов в Европу, нам нужно было бы договориться о тарифах и выступить с общей позицией на переговорах с РФ.

Отвечая на вопросы журналистов о разных аспектах белорусско-украинских отношений, Лукашенко был как всегда противоречив. Например, с одной стороны, он утверждал, что у него никогда не было плохих отношений с президентами Украины. А потом рассказал, как Виктор Янукович не пустил его в Украину на саммит, посвященный юбилею Чернобыльской катастрофы, закрыл для лукашенковского самолета воздушное пространство.

А. Лукашенко считал себя вправе покровительственно давать советы молодому президенту В. Зеленскому.

Но, кажется, главным вопросом, сверхзадачей А. Лукашенко во время этой встречи было стремление вернуть Беларусь, Минск, самого руководителя Беларуси в центр урегулирования украинского кризиса. Ведь в последнее время белорусская столица потихоньку выпадает из статуса главного миротворца. Вот, например, очередной саммит в «нормандском формате» планируется провести в Париже.

Идею возвращения миротворческой роли Минска Лукашенко проговорил несколько раз в разных ракурсах. В том числе, как это часто с ним бывает, в виде отрицания: «Мы не будем к вам напрашиваться в миротворцы, посредники. Это вообще исключено». И в то же время в его словах заметна явная обида: «Если это нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями Украины отвергались». Нет ответа от Москвы и Киева на предложения ввести на Донбасс белорусские миротворческие силы.

На самом деле А. Лукашенко хотел бы играть не некую скромную «определенную роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины, а как раз главную, центральную. По словам Лукашенко, он с самого начала был вовлечен в обсуждение этих событий со всеми сторонами.

Для повышения своей значимости он в очередной раз поведал историю о своем плане, который давно мог привести к миру на украинской земле, но не был принят. По версии А. Лукашенко, он его изложил в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском. «Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта, — отметил Лукашенко. — И предупредил Туска: «Если вы не примете эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине». Он помолчал и сказал: «Господин президент, видимо, да». После того как мы довели им наше видение, никаких подвижек не наступило».

В этом рассказе — весь Лукашенко, со всеми амбициями, мифологией, спрятанными обидами за недооцененность масштаба личности.

Во-первых, здесь Лукашенко выступает как главный персонаж конфликта мирового масштаба. Он в самом центре, к нему за помощью обращаются мировые лидеры.

Во-вторых, он, как обычно, имеет монополию на истину. Сколько было попыток, предложений, идей по поводу урегулирования конфликта вокруг Украины. И все впустую. Единственный план, который мог спасти украинский народ, предложил он. Но ведь в нашем злом мире не ценят мудрых политиков.

В-третьих, из этой истории следует, что именно Запад, Европа не хотят мира в Украине. И, по версии А. Лукашенко, председатель Европейского совета Дональд Туск это признал.

Создается впечатление, что вся эта история про гениальный план А. Лукашенко — миф. Ведь никто об этих предложениях ничего не слышал, нигде не видно никаких следов этого плана. И если уж это такой выдающийся проект, то почему сам А. Лукашенко, МИД, государственные СМИ никак его не презентуют, не рекламируют? Он же хорошо ложится на создаваемый властями образ Беларуси как государства-миротворца, донора безопасности. Но все почему-то молчат. Поэтому возникает логичный вопрос: а был ли мальчик? Кстати, интересно было бы узнать версию этого разговора от господина Дональда Туска.

Еще одна важная по смыслу реплика А. Лукашенко: «Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом».

Здесь то же самое, но в другой обертке. Как может конкурировать какая-то формула (имеется в виду «формула Штайнмайера») с планом А. Лукашенко? Разве не ясно, кто на самом деле хочет мира?

Поэтому нужно отринуть посредников с Запада, а все решить в рамках «славянского треугольника». Поскольку Россия и Украина — стороны конфликта, то единственным модератором, посредником, миротворцем может быть только Беларусь. Как ни крути, а без А. Лукашенко — никак.

Эта идея работает в пользу России. Ведь без поддержки со стороны Запада Украина не может на равных противостоять России. В украинском обществе это понимают все. Поэтому выдвижение упомянутого предложения вряд ли прибавит популярности А. Лукашенко в Украине.

Вполне понятно, что в ходе всего разговора с украинскими журналистами постоянно присутствовала тема о роли России. А. Лукашенко, как обычно, говорил о незыблемости суверенитета Беларуси, отрицал покушение на белорусскую независимость со стороны РФ. Но никак не объяснил, в чем причина политики «принуждения к интеграции», которую реализует Москва с декабря 2018 г. Как не прокомментировал и те документы об унификации экономического законодательства и экономической политики, подписанные премьерами, реализация которых станет явным покушением на суверенитет Беларуси. Ибо слова и дела официального Минска в этом болезненном вопросе очевидно расходятся.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»