Минчанин: Больше активности – больше результата 3.10.2019, 16:28

Все, что связано с экономикой, в Беларуси нужно смело менять и реформировать.

Житель Минска, посетивший пикет по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь», рассказал о возможности социальных сетей влиять на текущую ситуацию:

- Прежде всего, я считаю, что было бы хорошо повлиять на систему монополии государственной, например, в рамках табачной ответственности «Табакерок», государственной закупки.

Очень хорошо видно, что государственные закупки и тендеры выигрывает один какой-то человек. Нет свободных тендеров. Все, что связано с экономикой, нужно смело менять и реформировать.

Сейчас самое эффективное – социальные сети. В них можно фиксировать какие-то факты, и самое главное – помогать друг другу и быть вместе. Даже находясь на кухне, на улице, в интернете, нужно вместе обсуждать проблемы и решать их.

Я не считаю, что есть какой-то способ, но чем больше будет активности – тем больше будет результата. Даже социальные сети, в которых освещаются акции, это хорошо, что люди в курсе.