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Forbes: Американский СПГ для Украины важнее, чем «Джавелины»

  • 3.10.2019, 16:38
Forbes: Американский СПГ для Украины важнее, чем «Джавелины»
Фото: ИА Regnum

Сжиженный газ — та помощь, в которой действительно нуждается Украина.

Есть форма американской помощи, на которую часто не обращают внимания, но которая не менее важна для Украины в ее борьбе против российской экспансии: это сжиженный природный газ, пишет журналист Ариэль Коэн для Forbes (перевод — inosmi.ru).

Президент США Дональд Трамп активно содействует наращиванию экспорта СПГ по всему миру и в частности в Европу, осуществляя свою политику американского энергетического господства. Как я уже писал ранее, Украина оказалась в опасной ситуации в вопросе энергетики, столкнувшись с враждебностью своего соседа. Российским газом пользуются миллионы европейских семей, заводов и компаний, а «Газпром» контролирует 37% газового рынка в Европе. Но там мало стран, которые так же сильно зависят от российского экспорта энергоресурсов, как Украина.

С ноября 2015 года эта страна не импортирует напрямую газ из России, однако «Газпром» обеспечивает ей почти три процента ВВП. Дело в том, что значительная часть российского газа идет в Европу транзитом через Украину, и за этот транзит Киев ежегодно получает примерно 2,8 миллиарда долларов. Более того, Украина потребляет 30 миллиардов кубометров газа, а добывает всего 20 миллиардов, то есть, треть объема внутреннего потребления она обеспечивает за счет импорта. Основная часть этого газа поступает от соседей из Центральной Европы реверсом по трубопроводам. И как это ни парадоксально, частично это импортированный из России газ.

Россия создает угрозу этим финансовым доходам Украины, реализуя трубопроводные проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Они позволят «Газпрому» обойти Украину стороной и поставлять газ в Европу напрямую. По «Северному потоку — 2», строительство которого планируется завершить к началу 2020 года, будет перекачиваться 55 миллиардов кубометров газа напрямую в Германию. Трубы проложены по дну Балтийского моря. Строительство «Турецкого потока» планируется завершить в 2021 году. По нему 15,75 миллиарда кубометров газа будет экспортироваться через Черное море и Турцию в Южную Европу и средиземноморские страны.

Когда оба трубопровода полностью войдут в строй, они почти полностью возьмут на себя тот объем газа (87 миллиардов кубометров), который в настоящее время идет из России через Украину. Это резко снизит потребности в украинском транзите и станет ударом для экономики страны.

И здесь свою роль могут сыграть Соединенные Штаты.

Благодаря сланцевой революции США сегодня добывают больше всех газа в мире. В число ведущих газовых компаний страны входят «Ченьер», «Теллуриан», Би-Пи, которые быстро развивают инфраструктуру для сжижения и экспорта газа за рубеж. В этом году за первые пять месяцев Соединенные Штаты вышли на третье место в мире по объемам экспорта СПГ (42,9 миллиарда кубометров в расчете на год). Ожидается, что они сохранят свои позиции до конца 2020 года, уступая только Австралии и Катару. Примерно 40% экспортного объема идет в Европу. В январе 2019 года Европа по объемам закупок американского СПГ обошла Азию.

Да, сжижение, транспортировка и регазификация СПГ обходится дорого, а поэтому США будет трудно ослабить позиции «Газпрома» на европейских рынках. Но американский СПГ имеет особую ценность для таких импортеров как Украина, и на то есть три причины.

Первая причина чисто экономическая. Увеличение поставок из США ведет к росту объемов продаваемого в мире СПГ, а это вызывает снижение цен.

Во-вторых, американские поставки СПГ обеспечивают Украине и европейским странам «многообразие предложения», что укрепляет энергетическую безопасность. Те страны, которые ранее целиком зависели от российского газа, теперь получают дополнительные рычаги давления на переговорах с «Газпромом» и прочими поставщиками. В качестве примера можно привести Литву. Она получила скидку от «Газпрома», когда в 2014 году зафрахтовала плавучую установку для регазификации и хранения газа. Литва импортирует американский газ с 2017 года.

И наконец, хотя цены на американский СПГ высоки, его присутствие позволяет разрушить монополию России на рынках Восточной Европы. Контракты на поставки американского СПГ более гибкие, чем у России. Америка отдает предпочтение краткосрочным контрактам с немедленной поставкой и оплатой, в то время как «Газпрому» выгоднее долгосрочные соглашения.

Но чтобы Украина получила максимум выгод от наращивания закупок американского СПГ, Восточной и Центральной Европе надо строить больше импортных терминалов рядом с этой страной. В настоящее время существует 28 крупных терминалов для импорта сжиженного природного газа, которые в совокупности могут обеспечить 40% европейских потребностей в объеме 227 миллиардов кубометров. Однако терминалы на западе континента имеют избыток мощностей, а тем, что расположены на востоке и юго-востоке, до сих пор не хватает необходимой инфраструктуры.

Увеличение инвестиций в соединительные и реверсные трубопроводы позволит создать более интегрированную газовую сеть в Европе, а это даст возможность максимально использовать мощности действующих предприятий СПГ, что очень выгодно странам, чрезмерно зависящим от России.


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