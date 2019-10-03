Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины: кто такой Алексей Данилов 3.10.2019, 17:11

Алексей Данилов

У украинского политика довольно интересная биография.

Свежим указом президента Украины Владимира Зеленского был назначен новый секретарь СНБО Алексей Данилов — человек с весьма разносторонним опытом, который если и укладывается в понятие "новое лицо", то только как "хорошо забытое старое", пишет "Деловая столица".

Уроженец Красного Луча, что на Луганщине, 56-летний Алексей Мячеславович Данилов, как говорится, прошел с самых низов в верха. Провинциальный ветеринар во времена СССР, в перестройку он резво и с хваткой начал заниматься кооператорством, став в этом деле чуть ли не первым в Луганске, открыв кооператив "Белый аист".

Уже в начале 90-х он был одним из самых известных бизнесменов в Луганске, владея сетью магазинов. Искусственно снизив цены на продукты в них, Данилов добился любви луганчан и в 1994 г. получил первую политическую должность в своей карьере, став городским головой областного центра в 31 год.

В качестве мэра Данилов запомнился строительством и открытием эффектной, но не слишком полезной транспортной развязки возле железнодорожного вокзала, покрытием тротуаров на центральных улицах города плиткой, что для середины 90-х на Донбассе было в новинку.

Пробыв на должности всего три года, Данилову пришлось уйти с нее из-за конфликта с городской и областной властью. Заместителем губернатора Луганщины тогда был стремительно набиравший вес будущий многолетний "хозяин Луганщины", глава фракции Партии регионов в парламенте и соратник Януковича Александр Ефремов. В 1997-м горсовет выразил Данилову недоверие. После увольнения с должности мэра бывшему предпринимателю пришлось доучиваться на историческом факультете Луганского педуниверситета, после которого он работал старшим преподавателем Восточноукраинского национального университета им. Даля, где получил образование менеджера.

В 2002 он создал и возглавил ОО "Луганская инициатива", целью которого было "содействие формированию органов самоорганизации населения и реализации местных инициатив путем взаимодействия с исполнительными органами власти".

В это же время Данилов начал работать советником парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, тогда он начал тесно общаться с Михаилом Бродским, возглавлявшим партию "Яблоко".

Именно Бродский привел Данилова к Виктору Ющенко, который и назначил его губернатором Луганщины. Продержаться на самом высоком областном посту соратнику лидера "Яблока" удалось недолго — уже в октябре 2005 г. его уволили после конфликта Ющенко и Тимошенко, с которой тогда дружили и Бродский и Данилов.

Впрочем, Юлия Владимировна не обошла Данилова вниманием в следующем году, и он стал 42-м номером в списке ее партии и народным депутатом Украины от БЮТ. После быстротечного депутатства в пятом созыве о Данилове надолго забыли на столичном политическом олимпе. Он продолжал поддерживать связи с Бродским, который при Януковиче стал главой Госкомпредпринимательства и основал новую Партию свободных демократов, в которой Данилов был заместителем главы.

В Киеве долгое время ничего не было слышно о бывшем губернаторе Луганщины, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Тогда в СМИ появилась информация о том, что его могут снова назначить губернатором родной области, но этого так и не произошло. Тогда многие стали искать связующее звено между Зе-командой и бизнесменом и чиновником из 90-х. Им оказался "кварталовец", руководитель "Квартал-концерта" родом из Луганска Максим Ткаченко, который прошел в Раду под №25 списка "Слуга народа".

В июле Данилов был назначен замсекретаря СНБО, а теперь возглавил Совет.