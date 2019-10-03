Как директор ЖКХ 27 месяцев был фигурантом дела, которое потом закрыли 3.10.2019, 17:21

За это время Андрей Сидюк похудел на 46 килограммов.

8 июня 2017 года в служебный кабинет директора ЖКХ Полоцка Андрея Сидюка зашли оперативные сотрудники, сняли его на камеру, показали постановление о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий) и вывели, пишет tut.by.

С тех пор в кабинет он больше не входил. Как говорит Сидюк, для людей он стал виновным без суда. Пока длилось расследование (а на это ушло больше двух лет), подозреваемый успел получить третье высшее образование, открыть еще одну категорию на права, увлечься спортом и собрать сумку в СИЗО. К счастью, она ему не понадобилась.

— Приезжайте в Полоцк! Я же вам сразу говорил, что это дело развалится, Андрея Алексеевича оправдают, так все и вышло, — на том конце провода — уже бывший подчиненный директора ЖКХ Полоцка Анатолий Литвиненко. Два года назад он, заместитель по идеологии, мог бы промолчать и, возможно, сохранить рабочее место, но не стал. С первого дня открыто поддержал опального директора, начал писать письма в его защиту, собирать подписи, приезжать к нему домой, когда все остальные отвернулись. Литвиненко говорит: если бы тогда поступил иначе, перестал бы себя уважать. Это для него самое страшное.

— Я знал, на что шел, — говорит Анатолий Антонович, когда журналисты встретились с ним в Полоцке. — Директор о поддержке не просил, я сам подошел и сказал: «Знаю, ты честный человек. Пойду с тобой до конца».

И пошел. 6 сентября 2019 года управление Следственного комитета по Витебской области прекратило предварительное расследование уголовного дела по ч.3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий) в связи с отсутствием состава преступления. Дело, которое насчитывает 49 томов, закрыто.

— Все это время я находился в статусе подозреваемого, обвинение так и не предъявили, — опережая вопросы, Андрей Сидюк быстро пересказывает суть уголовного дела и приглашает в дом. Тот самый, который по ТВ показали на всю страну, когда к нему с обыском пришли оперативники.

«ЖКХ — это другой мир, самая неблагодарная работа: что бы ты ни сделал — всё плохо»

На большом столе уже аккуратно подготовлены вырезки из газет, распечатки цитат из телевизионных сюжетов, которые практически признали виновным Сидюка в откатах, коррупционных схемах, подорожании коммунальных услуг за счет простых людей.

— Меня без суда сделали виноватым! Сразу повесили клеймо, — даже сейчас Андрею Алексеевичу трудно скрыть свое возмущение. — Не хотел рассказывать родственникам про уголовное дело, волновать их. Когда они увидели сюжет, можете представить, что было. Думали, меня уже арестовали. За 2 года и 3 месяца расследования умерли две мои бабушки, дедушка, они так и не узнали, чем все закончилось.

Сидюку 41 год, в 2012 году его назначили на должность директора КУП «ЖКХ г. Полоцка». Через пару месяцев к нему пришел устраиваться Анатолий Литвиненко.

— До этого я пять созывов был местным депутатом и практически на каждой сессии ругал ЖКХ на чем свет стоит. Когда сам пришел в эту систему, увидел: не все так просто, есть над чем поработать. Сами знаете, слава о ЖКХ не самая позитивная, все думают, что здесь работают только пьяные слесари. Это неправда. Когда стал заместителем по идеологической работе и кадрам, на первой же сессии депутатов сказал: «Критиковать просто, приходите к нам работать». ЖКХ — это другой мир, самая неблагодарная работа: что бы ты ни сделал — всё плохо. Одному в квартире жарко, другому холодно, в подъезде то слишком грязно, то слишком чисто. Объемы работы нереально большие, а благодарности за это практически ноль. Я для себя решил: в прошлой жизни очень сильно нагрешил перед ЖКХ и наконец-то попал в ад, — смеется Анатолий Антонович. — Реально это нервная и тяжелая работа, мы не хотели, чтобы люди воспринимали ЖКХ как врагов, которые берут деньги и ничего при этом не делают.

Претензии правоохранительных органов к Андрею Сидюку появились 2 июня 2017 года, после внеплановой проверки Госконтроля было возбуждено уголовное дело. А уже 8 июня к директору оперативники пришли прямо на работу, никто такого не ожидал.

— Тот день очень хорошо запомнил. Утром, как обычно, получил от директора по шее, фронт работы и уехал на центральный склад наводить порядок. После обеда все узнал, — Анатолий Литвиненко о шефе отзывается как о талантливом и самом строгом директоре. Не скрывает: получал от него не раз, но даже не думал на это обижаться.

«Сумма ущерба все время увеличивалась и достигла 500 тысяч долларов»

— В 14.00 в мой кабинет зашли сотрудники управления финансовых расследований Госконтроля, потом появились оперативники с камерой и объявили: я — подозреваемый по ч.3 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий), показали постановление СК об отстранении от должности. Вывели из кабинета. Сперва меня повели к председателю исполкома, потом поехали домой на обыск. Нашли 3 доллара, но не стали их записывать, сказали, экспертиза будет стоить дороже. А так описали имущество: кожаный диван, кресло, лодку надувную, — перечисляет Андрей Сидюк. — Во время обыска мне сказали: «Семь лет тебе обеспечено!». Ответил: «Не будет такого, это дело высосано из пальца».

Больше в свой рабочий кабинет Андрей Алексеевич не вернулся.

— Приговора не было, но ярлык уже висел. Отвернулись практически все, рядом остались только заместители. Первые восемь месяцев почти не выходил из дома и нашел отдушину в спорте, — бывший директор ЖКХ показывает в подвале дома спортзал, где проводил каждый день. Он гордится тем, что за три года смог сбросить 46 килограммов и на животе появились заветные кубики. — Не выпил ни одной капли спиртного. Как раз незадолго до уголовного дела был в институте МЧС, и там преподавал психолог, рассказывал, что ни в коем случае нельзя делать до наступления время «Ч» — нельзя пить. Когда твоя катастрофа пройдет, тогда можно, а в самый сложный период — ни за что.

Суть обвинения директора ЖКХ сводилась к тому, что он не закупал 100% объема щепы для котельной в местном лесхозе, а заключал договор с частником.

— Вопрос заготовки и поставки местного вида топлива всегда стоял очень остро. На совещаниях эту тему постоянно поднимали, я же не отказывался от поставок полоцкого лесхоза, но он не мог полностью обеспечить наши потребности. Кроме того, лесхозу было выгодно поставлять щепу на экспорт, а работая с ЖКХ, он выходил в минус. Не было другого варианта, как заключить договор с частником. У него покупали щепу до моего назначения и после увольнения, этот частник даже был человеком года Витебщины. Как насчитали ущерб? Цена щепы у лесхоза и предпринимателя была одинаковая, но доставка частника стоила дороже. Если полоцкий лесхоз находится в 10−20 километрах, он — в 80, отсюда разница, — объясняет нюансы своей работы Андрей Сидюк. — Госконтроль посчитал разницу доставки и эту сумму оценил как ущерб. Она все время увеличивалась и достигла почти 500 тысяч долларов. В регионе не только наше предприятие покупало местный вид топлива у частных структур: таких, как мы, было 6−7 организаций. Там тоже были проверки, но уголовных дел не заводили. Я был уверен в своей правоте на 100%, знал, что не брал никаких откатов, как это было сказано по телевидению. Поставь меня на это место еще раз, сделал бы все то же самое, другого выхода не было.

«Три высших образования, работаю мастером»

Заместитель по идеологии не раз слышал от директора: «Я сплю спокойно, я ничего не ворую». Примерив на себя его положение, Анатолий Антонович тут же решил его поддержать.

— За пять лет директор ни разу не был в отпуске, работал, не жалея себя. Малейшие претензии к ЖКХ воспринимал лично, хотел их устранить. И тут вышла такая благодарность… Скажите, как идеолог как я должен был поступить? Андрей Алексеевич сильный и волевой человек, но я видел, как ему было тяжело. Сперва изолировали от всех, он остался один, важно ведь, чтобы кто-то был рядом. Да, я потерял работу, в декабре 2017 года со мной не продлили контракт. Сразу приехал к директору со словами: «Ты даже в голову не бери, я знал, на что шел». Когда собирал подписи коллег в его защиту, это звучало примерно так: «Знаю, как вы критически относитесь к руководству, но есть такое письмо. Посмотрите на все честно, директор не виноват. Если считаете так же, подпишите бумагу». Все было прозрачно, а на следующий день приехал Госконтроль и проверил: правда ли люди сами поставили 300 подписей, не оказывал ли я давление.

По документам Андрей Сидюк продолжал оставаться директором ЖКХ Полоцка, но был отстранен от должности. В месяц ему платили прожиточный минимум в 200 рублей, он не мог ходить на свою работу, но и устроиться на другое место тоже не мог.

— Как было прожить на эти деньги? У меня трое детей, старшая дочка учится на платном отделении университета. Если честно, не на что даже было купить дрова, — говорит Сидюк. — Все время, пока был отстранен от должности, писал письма председателю Госконтроля Анфимову, в СК с просьбой отменить это постановление, вывести меня на работу в ЖКХ.

9 ноября 2017 года в его трудовой книжке появляется запись о том, что он освобожден от занимаемой должности и уволен за грубое нарушение по декрету № 5 Лукашенко «Об усилении требований к руководящим кадрам». На тот момент расследование не было окончено, обвинение не предъявлено, на увольнение не было получено согласие Полоцкого районного «совета депутатов», а Сидюк был «депутатом» двух созывов. Не согласившись с таким решением, уволенный директор ЖКХ пошел в местный суд и выиграл дело, его восстановили на работе в той же должности, но в реальности он продолжал сидеть дома. Он по-прежнему был отстранен от работы. Ситуация изменилась в 2018 году: Андрея Сидюка перевели на другую работу — мастером.

— С таким уголовным делом никто не хотел брать, говорили: «Надо подождать, пусть все уляжется». И все-таки смог устроиться в общество с ограниченной ответственностью простым мастером, — Сидюк с улыбкой смотрит на три диплома о высшем образовании, которые лежат перед ним. — Конечно, люди знали, кто я, думали: придет какой-нибудь гордый человек, звезда какая-то, потом сами говорили, что ошиблись. Я нормальный, позитивный человек.

«Вы еще то не доказали, а уже нашли что-то новое?»

Расследование уголовного дела продолжалось, Андрей Сидюк подписал обязательство о явке и продолжал оставаться на свободе, но каждый день доходили слухи: вот-вот его заключат под стражу. Он даже собрал сумку в СИЗО с теплыми вещами и поставил в коридоре. На всякий случай. Первая финансово-экономическая экспертиза показала: «методологический подход определения вреда является неверным», ущерб ЖКХ не был нанесен. Последующие две экспертизы подтвердили выводы первой, но дело не закрывали.

— На допрос за эти 27 месяцев вызывали очень редко, был в СК раз пять, за это время поменялось три следователя, два отдела. Через полгода расследования спрашивал в СК, сколько это может продолжаться, когда будет принято решение. Такой же вопрос задавал через год, а следствие все шло. В ноябре 2018 года в СК поступил очередной материал проверки, в моих действиях усмотрели еще ст. 242 УК (Уклонение от погашения кредиторской задолженности). Вы же понимаете, какие деньги на счетах у ЖКХ, мы не могли со всеми сразу рассчитаться. Так любого директора ЖКХ можно привлечь к ответственности. Дело по этой статье не возбудили, — Андрей Алексеевич практически в режиме нон-стоп продолжает доставать из папки все новые и новые документы.

31 декабря 2018 года прямо под Новый год он получил постановление СК о прекращении предварительного расследования. Радовался один день: уголовное дело возобновили и все началось заново.

— Не понимал уже, что происходит, и после этого отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против себя (ст. 27 Конституции РБ). До этого давал показания, а потом сказал: «Вы еще то не доказали, а уже нашли что-то новое?». Как по мне, это дело можно было закончить летом 2017 года. Мной были поданы возражения по промежуточному акту проверки Госконтроля, они не были приняты ко вниманию. Если бы, как положено, Госконтроль выдал заключение, согласно п. 71 указа 510, это дало бы возможность обратиться в экономический суд, доказать свою правоту и поставить точку в этом деле. С первых дней игра велась не по правилам.

«Чем больше повышал квалификацию, тем быстрее падал в должности»

Андрей Сидюк все это время хотел попасть на прием к председателю Комитета государственного контроля, но не получилось. Комитет сослался на то, что не вмешивается в уголовное дело.

— Я же хотел другого: обратить внимание на то, что творится в Полоцке! Меня обвиняли в нарушении законодательства, которое я не нарушал, — Андрей Алексеевич протягивает письмо с тезисами, которое подготовил для председателя КГК Леонида Анфимова. — В промежуточном акте Госконтроля указывается: я нарушил постановление cовмина от 22 августа 2012 года. Но данный документ распространяется на приобретение товаров полностью или частично за счет бюджетных средств, а мы покупали щепу за собственные деньги. Далее в акте пишут еще об одном нарушении, ссылаясь на постановление Совмина от 15 марта 2012 года, по которому закупка за счет собственных средств распространяется на предприятия республиканской формы собственности, а ЖКХ Полоцка к ним не относится. Понимаете, мы не подпадаем под то, в чем нас обвиняют! Но самое интересное: будто я нарушил решение совета местных «депутатов» об определении товаров и порядка за счет собственных средств. Это решение вступило в силу 25 апреля 2015 года, а договор с частником мы заключали в январе 2015 года. То есть за три месяца я нарушил закон, который еще не вступил в законную силу. Именно это я захотел рассказать Леониду Васильевичу.

Спустя 27 месяцев следствия дело все-таки закрыли. Пока шло расследование, Андрей Сидюк успел получить третье высшее образование, открыть еще одну категорию на права, написать десятки обращений в разные инстанции, чтобы его услышали. Налоговая инспекция проверила доходы и расходы всей семьи за 10 лет, превышения не нашла.

— Куда теперь меня возьмут с такой репутацией? Наберите в интернете мою фамилию и имя, сразу выскакивает уголовное дело, — Сидюк достает телефон, вводит в поисковик свои данные — и тут же на экране появляется информация об уголовном преследовании.

Вопрос, где сейчас работает его бывший заместитель по идеологии, у самого Литвиненко вызывает приступ смеха:

— Недавно ездил на повышение квалификации. И что интересно: чем больше повышал квалификацию, тем быстрее падал в должности. Вот был замдиректора, съездил на курсы, сняли с должности — стал начальником аварийно-диспетчерской службы, съездил еще раз, повысил квалификацию — и уже я ведущий специалист контакт-центра Полоцка, проще говоря, это служба 115.

Бывший директор ЖКХ Полоцка собирается обращаться в суд. Он хочет добиться опровержения в СМИ и удалить всю информацию из интернета, а также возместить деньги за те 8 месяцев, которые вынужденно сидел дома.

— Сейчас знакомлюсь с материалами дела и узнаю о себе много интересных вещей: например, что хотел сбежать в Великобританию. Но больше всего возмутило, как проводили допросы свидетелей сотрудники ДФР, следствие потом сравнило аудиозаписи и протокол. Так вот, они не совпали! — Сидюк специально взял неделю отпуска, чтобы почитать все 49 томов уголовного дела. — Когда президент во время совещания с силовиками, говорил про уголовные дела, которые тянутся годами, очень хотел, чтобы мое дело положили ему на стол. Надеюсь, оно закрыто окончательно.