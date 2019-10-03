О чем лжет Лавров Мустафа Найем

3.10.2019, 17:26

Мустафа Найем

Украине нужен свой парадно-выходной крокодил.

Минские соглашения были вынужденным компромиссом, которые подписывались под дулом автоматов, пока на наши улицы десятками прибывали гробы

Плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться. Изначальный текст соглашений предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится.

Считает Сергей Лавров.

Я же считаю, что нам срочно нужен свой парадно-выходной крокодил, который уважительно, аргументированно и без истерик будет доносить миру профнепригодность, ложь и вороватость оригинала.

Минские соглашения были вынужденным компромиссом, которые подписывались под дулом автоматов, пока на наши улицы десятками прибывали гробы сначала из Иловайска, а потом из Дебальцева. Но если уж так хочется Минска, давайте по порядку. В обоих Минских соглашениях, до проведения выборов предполагается:

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня.

2. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

3. Выведение незаконных вооружённых формирований, военной техник, а также боевиков и наёмников с территории Украины.

Если даже эти положения кажутся кому-то спорными, теоретическими или неоднозначными, вот аргумент специально для тех, кто в танке.

Минские соглашения черным по белому обозначают линию разграничения между подконтрольными и оккупированными территориями. Так вот, на сегодняшний день эта линия отличается от той, под которой подписались подопечные Сергея Лаврова, примерно на 1600 км². К примеру, согласно этой линии, Дебальцево и Докучаевск — до сих пор неподконтрольны Киеву, хотя, согласно Минским соглашениям, они должны находиться под контролем Вооруженных сил Украины.

Это невозможно отрицать, даже если ты в очках и очень похож на унылого персонажа из мультфильма Droopy.

Мустафа Найем, «Фейсбук»