«Белавиа» предлагает платить деньги за выбор места в самолете 3.10.2019, 17:28

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Место в самолете будет стоить до 30 евро.

С 3 октября пассажиры авиакомпании «Белавиа», которые заранее хотят выбрать место в самолете, должны будут заплатить за это от 5 до 30 евро, цена зависит от расположения кресла в салоне, пишет tut.by.

Услуга активна за 24 часа до вылета, после чего оставшееся места можно будет бесплатно забронировать при онлайн-регистрации. Исключение — места с увеличенным расстоянием между рядами и места в начале салона эконом-класса, они будут доступны для бесплатного бронирования за три часа до вылета. Непроданные места будут доступны бесплатно на стойке регистрации в аэропорту.

Новая услуга пока работает в тестовом режиме на рейсах в Алматы, Нур-Султан, Ашгабат, Баку, Барселону, Батуми, Ереван, Женеву, Ларнаку, Лондон, Париж и Тбилиси. Однако после «испытательного срока» заработает на всех рейсах «Белавиа».

— Надеемся, что для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать место в салоне, новая услуга «Белавиа» станет действительно приятным дополнением при организации своего путешествия, — говорит гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Стоимость варьируется от 5 до 30 евро. За 5 евро можно выбрать стандартное место в салоне эконом-класса. За 10 евро — места в начале салона эконом-класса. 15 евро стоят места, расположенные у аварийных выходов, там больше пространства для ног. Для желающих сидеть в первом ряду сразу за бизнес-классом — цена 20 евро. За возможность выбрать место в бизнес-классе — 30 евро, но питание бизнес-класса в этом случае не предусмотрено.

Выбрать место будет нельзя, когда до вылета останется меньше 24 часов. После этого оставшиеся места будут доступны для бесплатного бронирования в случае онлайн-регистрации. Но есть исключения: свободные места в начале салона эконом-класса и места с увеличенным расстоянием между рядами кресел доступны для бесплатного выбора за три часа до вылета. Если пассажир не хочет переплачивать, он может выбрать онлайн те самые оставшиеся места или получить оставшееся место на стойке регистрации в аэропорту.

Дети до двух лет сидят на одном месте с родителями. Дети после двух лет получают полноценный билет и отдельное место. Соответственно, за выбор места в салоне также придется заплатить. Выбрать бесплатно можно только из оставшихся мест — при онлайн-регистрации или регистрации непосредственно в аэропорту.

В пресс-службе «Белавиа» отмечают, что услуга по предварительному выбору мест внедрена в рамках реализации планов по постепенному переходу к тарифным брендам, что позволит предлагать пассажирам более низкие уровни тарифов за счет разного набора предоставляемых услуг.