Ученые нашли способ измерения массы самых больших морских обитателей 3.10.2019, 17:35

Можно взвесить даже китов.

Группа биологов представила систему определения массы китов по фотографиям, сделанным с беспилотников с близкого расстояния. Описание работы системы опубликовано в журнале Methods in Ecology and Evolution, пишет telegraf.com.ua.

Вес и масса тела является одним из ключевых параметров для изучения животного. Оно позволяет рассчитать обмен веществ, количество необходимой пищи и экологическое состояние региона. Массу некоторых животных оценить очень сложно. Например массу гладких китов можно измерить, в основном, на мертвых китах, которые запутались в рыболовных сетях или выбросившихся на берег.

При этом такой метод не позволяет измерить динамику изменения массы, а в большинстве стран он считается неэтичным. Кроме того, скорее всего ученым будут попадаться в этой категории только киты определенного возраста или состояния здоровья, не релевантной по отношению к остальным животным.

Группа ученых из Австралии, США, Дании и Аргентины во главе с Фредриком Кристиансеном из Орхусского университета предложили оценивать массу китов с помощью фотографий и исторических данных.

Систему ученые протестировали на группе южных гладких китов Eubalaena australi из 48 детенышей, 7 подростков и 31 кормящей самки. Съемки производились на квадрокоптер DJI Inspire 1 Pro, который летал над китами на высоте 20-40 метров.

В результате ученые получили фотографии боков и спины кита, измерили по ним длину, ширину и высоту. После этого биологи выстроили 3D-модель кита и оценили его объем, пересчитав его в массу.

В среднем масса южных гладких китов колебалась от 1 т у детенышей до 42 т у кормящих самок. Сейчас ученые собираются провести еще несколько подобных исследований, чтобы удостовериться в работоспособности такого метода.