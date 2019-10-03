Российская экспертиза признала невменяемым шамана Габышева

Российская экспертиза признала невменяемым шамана Габышева8
- 3.10.2019, 17:50
- 1,312
Кремль испугался якутского шамана?
Российская экспертиза признала невменяемым шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять президента Владимира Путина.
Об этом в управлении ФСБ Якутии сообщили адвокату Правозащиты Открытки Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы Габышева, передает «Медуза».
Тимофеева заявила, что она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. Затем они планируют провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов.
«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — заявила адвокат.