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Российская экспертиза признала невменяемым шамана Габышева

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  • 3.10.2019, 17:50
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Российская экспертиза признала невменяемым шамана Габышева
АЛЕКСАНДР ГАБЫШЕВ
ФОТО: ЧИТА.РУ

Кремль испугался якутского шамана?

Российская экспертиза признала невменяемым шамана Александра Габышева, который шел в Москву изгонять президента Владимира Путина.

Об этом в управлении ФСБ Якутии сообщили адвокату Правозащиты Открытки Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы Габышева, передает «Медуза».

Тимофеева заявила, что она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. Затем они планируют провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов.

«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — заявила адвокат.


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