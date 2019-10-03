«Радио Свобода»: Представители ЕС винят Лукашенко в срыве визита Могерини 7 3.10.2019, 18:00

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У Верховного представителя Евросоюза также были сомнения насчет визита.

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк выяснил у своих источников в кулуарах руководящих органов Евросоюза, в чем истинная причина отмены визита в Минск Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини:

- Визит Могерини был отменен вчера вечером. Представители Евросоюза обвиняют в этом Лукашенко. Они сказали мне, что он находится за границей и что он там задержится, поэтому его не будет в Минске, когда там собиралась быть Могерини. Согласно их словам, это он отменил визит. К тому же Могерини советовали не очень рваться на это мероприятие «Восточного партнерства» из-за малочисленного присутствия министров иностранных дел других стран.

Пресс-секретарь Могерини заявила сегодня утром, что «визит Верховного представителя в Беларусь и встреча министров "Восточного партнерства" отложены вследствие ряда изменений в повестке дня нескольких участников и после контактов с белорусскими организаторами».

Позже представительство Евросоюза в Беларуси официально «с сожалением» сообщило, что визит отложен «из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по итогам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной».

Кроме Могерини визиты в Беларусь отменили главы МИД Латвии, Литвы и Польши.