Опрос: 60% украинцев не могут оценить «формулу Штайнмайера» 3.10.2019, 18:28

Против "формулы Шайнмайера" больше всего выступают на западе Украины

Фото: ЕРА (архив)

Против «формулы Штайнмайера» больше всего выступают на западе Украины.

Большая часть граждан Украины не может оценить формулу Штайнмайера, которую согласовала украинская власть для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные проведенного в сентябре опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 2 октября, передает gordonua.com.

На вопрос, насколько они поддерживают инициативу мирного урегулирования, известную как "формула Штайнмайера", 60,15% респондентов выбрали ответ "трудно ответить".

Варианты "однозначно поддерживаю" и "скорее поддерживаю" выбрали соответственно 8% и 9,55%, а варианты "скорее не поддерживаю" и "совсем не поддерживаю" – 7,6% и 14,7%.

Самая высокая поддержка "формулы Штайнмайера" зафиксирована на востоке страны – 33%, самая низкая, 13% – на западе.

Опрос проводился 21–25 сентября методом личного интервью среди 2 тыс. респондентов, проживающих на всей территории страны, кроме оккупированной. Максимальная погрешность выборки – 2,2%.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября 2019 года.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

2 октября нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что договоренность, которой трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 1 октября, была условием России для проведения встречи "Нормандской четверки", при этом у Украины есть свои "красные линии" по Донбассу. "Именно эти линии – это то, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа", тогда, когда действительно дело дойдет до рассмотрения закона о порядке местного самоуправления. Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что там есть положения о безусловной амнистии, о местной милиции и так далее и так далее… Это все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле", – сказал Яременко.

В тот же день глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что пока нет "ни текста, ни концепта" нового законопроекта об особом статусе Донбасса.