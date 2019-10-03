Сергей Гуренко: В мое время игроки в сборной были более высококлассными 2 3.10.2019, 18:40

Сергей Гуренко

Наставник минского «Динамо» сравнил нынешнюю сборную страны с национальной командой своей эпохи.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в интервью Кристине Козел для youtube-блога "Футболка" сравнил нынешнюю сборную страны с национальной командой своей эпохи, передает pressball.by.

- Как вам нынешняя сборная Беларуси? Смотрите игры?

- Смотрим. Часто слышишь: "А мы вот раньше играли…" Я скажу, мы тоже так играли, что, бывает, по сей день стыдно оттого, как мы играли за сборную. Ну серьезно. Не надо идеализировать прошлое. Да, на нас больше людей ходило, как-то больше было позитива. Да, может, по уровню игроки были более высококлассные, индивидуально, выступали в лучших клубах. Но мы и раздолбаями были более высококлассными, чем сегодняшние [сборники]. Надеюсь, сегодня игроки приезжают в сборную более… Считаю, мы не сыграли за сборную на своем пределе.

У нас были классные матчи, не спорю. Мы могли обыграть любую команду. Причем по игре — не вымучить, а обыграть. Но были и матчи, за которые так стыдно… Да, я могу сейчас об этом сказать: мы не всегда серьезно относились к этим матчам. В чем проблема? Во-первых, в нас самих, в футболистах, во-вторых, в тех людях, которые не сумели из нас все это достать, мотивировать, выжать максимум. Считаю, мы достойны были большего. Сожалею, что не попали ни на один топ-турнир. Будь мы посерьезнее, как-то правильнее бы отнеслись к этому — шансы были бы.