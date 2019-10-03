Активист сорвал выступление главы российской делегации в ПАСЕ 2 3.10.2019, 18:45

2,776

Выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о «террористической» России.

В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы активист прервал его выкриками из зала, передает корреспондент РБК.

«Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес», — сказал Толстой. В этот момент в зале неизвестный начал кричать: «Террористическое российское государство!»

После этого кричавшего выдворили из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, а Толстой продолжил свое выступление.

Провести дебаты по поводу митингов предложила политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу», ПАСЕ предложение поддержала. Изначально предлагалось провести дискуссию с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат изменили на текущее обсуждение, которое не предполагает обязывающих рекомендаций.