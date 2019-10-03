Молодой минчанин: Увидел, что кандидат с «Погоней», потому решил оставить подпись 3.10.2019, 18:58

Житель Минска поделился мнением о политической и экономической ситуации в Беларуси.

Мнение выразил житель Минска, пришедший на пикет «Европейской Беларуси», передает пресс-служба гражданской кампании.

- Если честно, то я отношусь к «выборам» в Беларуси очень скептически, потому, что у меня есть сомнения относительного того, насколько они легитимны и прозрачны. Поскольку было очень большое количество претензий, например. В 2010 году. Я отношусь к «выборам» скептически. Про предстоящие парламентские, я тоже не особо знал, но увидел, что кандидат с «Погоней», потому решил оставить подпись.

Мне кажется, что есть ряд проблем, такие как: абсолютно неработающая экономика, утрата собственной идентичности населением, слияние, почти. Что с Россией, к которой мы относимся скептически. На самом деле у нас очень много проблем. Уровень жизни населения не соответствует тому, каким бы он мог быть.

У нас один вариант: как в Украине, революция. Потому, что игнорировать эти «выборы» люди будут все равно. Избирком нарисует и явку, и проценты нужным кандидатам. А голосовать за оппозицию... Тут тоже есть проблемы, потому, что чаще всего, как на последних президентских выборах, нет нормальных кандидатов. Нет известных личностей, за которых люди пойдут голосовать.

Мы имеем полный крах экономики, а государственный аргумент: «у нас не так как в Украине, у нас тихо и спокойно, чисто». Хотя те, кто выезжал за пределы Беларуси – они знают, что в других странах так же чисто, а бывает и чище, Беларусь в этом – не идеал. По поводу Майдана. Я вижу в этом больше волю народа, чем «происки Запада» и какие-то заговоры. Поэтому мне кажется, что путь Майдана лучше, чем постоянная деградация и стагнация, как у нас.