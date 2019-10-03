Трамп призвал Украину и Китай расследовать действия Байденов 5 3.10.2019, 19:09

Дональд Трамп

Президент США повторил призыв, ставший причиной расследования по импичменту.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хотел бы, чтобы Украина и Китай провели расследования в отношении его политического соперника Джо Байдена и его сына, открыто выступив с призывом, который побудил демократов начать расследование по импичменту, передает «Голос Америки».

Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского расследовать действия Байдена в ходе июльского телефонного разговора, расшифровка которого была обнародована Белым домом. Об этом разговоре также говорится в докладной записке сотрудника разведки, который высказал подозрения, что Трамп удержал военную помощь Украине в качестве инструмента давления.

«Я бы посоветовал им начать расследование в отношении Байденов», – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, чего он хочет от Зеленского.

Покидая Белый дом и отправляясь во Флориду, Трамп также сказал, что, по его мнению, расследовать действия Байденов следовало бы и Китаю. Очевидно, имеются в виду неподтвержденные обвинения, связанные с работой Хантера Байдена в Китае, которые ранее высказывали Трамп и его адвокат.

«И кстати, Китаю тоже следовало бы начать расследование в отношении Байденов. Потому что то, что происходило в Китае, примерно так же плохо, как и то, что происходило с Украиной», – сказал Трамп.