Чем белорус отличается от русского? 4 Александр Класковский, belsat.eu

3.10.2019, 19:18

2,949

Александр Класковский

Народы очень разные.

Если вы думаете, что масса белорусов лелеет мечты о паспорте с двуглавым орлом, то жестоко ошибаетесь. Вступление Беларуси в состав России на правах субъекта федерации готовы поддержать только 1,4 %. Это в пределах статистической погрешности.

Такую цифру дал опрос, проведенный в августе Белорусской аналитической мастерской (BAW) под руководством Андрея Вардомацкого.

На самом деле народы очень разные

Кто-то скажет: как так, ведь в Беларуси везде слышна русская речь, популярны российские эстрадные звезды, фильмы и телеканалы, экономика критически зависит от российских энергоресурсов. Влейся же синеокая республика шестью областями в РФ – вот вам и желанный газ по ценам Смоленской области, и прочие коврижки. Не надо мучиться, ссориться и выпрашивать.

На самом деле все намного сложнее. Россияне в основном судят о белорусах на основе имперского исторического концепта: мол, три ветви одного народа и все такое. Причем понятно, мол, кто старший брат.

Однако стоп: Полоцкое княжество возникло, когда Москвы и в проекте не было. Несколько столетий предки нынешних белорусов жили в Великом княжестве Литовском, составляли его костяк, государственные акты ВКЛ писались на старобелорусском. И это было – в рамках эпохи, конечно – правовое государство европейского типа.

В общем, не буду читать лекцию по истории, но факт то, что бэкграунд и менталитет у наших двух народов – очень разные.

Москва же с ее «собиранием земель» и «защитой русскоязычных» раз за разом наступает на грабли. Язык один, а сознание разное. И мои русскоязычные знакомые в массе своей – горячие патриоты Беларуси. Для них сдача независимости за дешевый газ – позор, днище.

Великодержавность белорусам чужда

Важный штрих: у белорусов нет имперских комплексов. Так что они не готовы делить тяготы, связанные с так напрягшим мир вставанием России с колен.

У белоруса – с его генетической памятью о десятках опустошительных войн, катастрофических потерях нации – на первом плане мысль, что если объединиться, то и наши парни станут гибнуть в горячих точках, гибридных мясорубках. Белорусы действительно миролюбивы и неагрессивны.

Их не греют духовные скрепы, о которых трубят идеологи «русского мира». Не вдохновляет российская социальная модель (коррупция, беспредел силовиков), российский модус вивенди, отягченный пьянством и раздолбайством исполнителей на всех уровнях. Не то чтобы в Беларуси этого не было. Но вообще белорусы любят порядок. Кто-то метко назвал их немцами Восточной Европы.

При этом белорус расчетлив и, да, себе на уме. Он не прочь пользоваться выгодами союза с Россией. За него, согласно тому же исследованию BAW – 54,5% респондентов (за жизнь в Евросоюзе – 25%). Но при этом за последний год сторонников союза с Россией стало меньше на девять пунктов.

Москва стала обвинять и прижимать

А что у нас было в последний год? Правильно, Кремль развернул операцию по принуждению к так называемой углубленной интеграции.

При этом иные российские СМИ и комментаторы (я уж не говорю об отвязанных телеграм-каналах) стали набрасывать, какие белорусы нахлебники, как норовят предать союзничество и т.п. А главное – Москва, настаивая на углублении интеграции, прижала Минск в плане финансово-экономической поддержки: отказывается давать компенсацию за последствия своего налогового маневра, подвесила переговоры о цене газа, придержала обещанные кредиты и пр.

Нетрудно догадаться, что такие заявления и действия не усиливают в белорусском социуме теплых чувств к восточной соседке.

Ведь что получается? Соседка стала прижимистой, глухой к твоим нуждам – и в то же время берет за горло, требуя фактического подчинения (равноправной интеграции при разности экономик в 29 раз не может быть в принципе). Какая тут любовь?

Разве это образец для соседей?

Отдельная тема – упреки в нахлебничестве. Минск считает, что на самом деле это Москва увиливает от обязательств в рамках cоюзного государства и ЕАЭС относительно равных условий хозяйствования: задирает цену на газ, закрывает свой рынок и т.п.

И даже белорусские государственные СМИ, разжевывая такие вещи, де-факто усиливают в обществе недовольство политикой Кремля. А уж негосударственные медиа давно бьют в набат, предупреждая об опасности тихого аншлюса и рисуя вставшую с колен империю мрачными красками.

Другое дело, что игры Лукашенко в «братскую интеграцию» и впрямь очень сильно привязали Беларусь к Москве. За один день белорусскую экономику с российской иглы не снимешь.

Но нет худа без добра: кремлевская тактика перевода союзника на жесткую диету как минимум заставляет белорусские власти задуматься о реформах, реструктуризации неэффективного госсектора. А также подталкивает улучшать отношения с Евросоюзом и США.

Инициаторам же «углубленной интеграции» не грех осознать: сегодняшняя Россия, которая рассобачилась с половиной мира, Россия с ее вконец обнаглевшей клептократией, деградирующей экономикой и инфраструктурой, ужасающими социальными контрастами, разгулом мракобесия – объективно не может быть притягательным образцом для соседей.

Короче, никакого предательства и русофобии. Просто белорусы предпочитают жить в отдельной квартире и своим умом.

Александр Класковский, belsat.eu