Зеленский выступил с обращением из-за акций против «формулы Штайнмайера» 13 3.10.2019, 19:26

2,979

Владимир Зеленский

Президент Украины объяснил последние действия власти относительно решения конфликта на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением из-за акций против "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины.

По его словам, он уважает конситуационное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, никогда не сдам Украину. В то же время прошу всех спокойно и взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокаций некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности", - заявил президент Украины.