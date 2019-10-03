Аэропорты Литвы обратились к белорусам на родном языке 3 3.10.2019, 19:39

Сайт аэропортов Литвы запустил белорусскоязычную версию.

Сайт аэропортов Литвы запустил белорусскоязычную версию. Также белорусскоязычная реклама сайта появилась в социальных сетях, среди прочего, в «Facebook».

«Хоть поверьте, хоть проверьте: аэропорты Литвы – лучший выбор для путешественников», – говорится на сайте.

Причину появления белорусского языка объяснил в комментарии belsat.eu руководитель отдела коммуникаций Литовских аэропортов Марюс Зелянюс.

«В Беларуси есть жители, которые путешествуют через наши аэропорты, поэтому мы и решили обратиться напрямую к ним на их родном языке. Это самая главная причина, почему мы решили говорить по-белорусски», – отметил собеседник.

Мария Зелянюс также сообщил, что летом белорусы составляют 12% пассажиропотока аэропорта Вильнюса. Зимой он сокращается до 8%.

Также отмечается, что литовские аэропорты находятся совсем близко к крупным белорусским городам. Так, из Лиды до вильнюсского аэропорта, который предлагает «более 60 привлекательных туров», можно добраться за 1 час 37 минут, из Минска – за 2 часа 36 минут, а из Гродно – за 2 часа 27 минут (против 3 часов 54 минут до Национального аэропорта Минск).

Отметим, что на сайте Национального аэропорта Минск есть только английская и русская языковые версии.