Ученые объяснили, почему плод ребенка имеет части тела рептилий 1 3.10.2019, 19:45

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Со временем части тела рептилий пропадают.

В новом исследовании ученые объяснили, как у человеческого плода формируются некоторые части тела рептилий, и почему они пропадают со временем.

Ученые давно начали замечать изменения в человеческом организме, которые происходили в течение сотен тысяч лет, пишет «Новое время».

К примеру, наиболее очевидными рудиментами нашего организма являются длинная ладонная мышца, которая уже отсутствует у некоторых людей, зубы мудрости, копчиковая кость, соски у мужчин, рефлекс «гусиной кожи» и, конечно, аппендикс.

Тем не менее, некоторые «древние» части тела продолжают формироваться у человека и до сих пор. Недавно, группа ученых под руководством доктора Руи Диого из Университета Говарда в США опубликовала исследование об определенных мышцах рук и ног, которые образуются на ранних этапах развития плода ребенка, а затем исчезают.

Речь идет о сложной мышечной системе dorsometacarpales, которая формируется примерно на седьмой неделе после зачатия. В этот период в руках и ногах плода появляются дополнительные 30 мышц, которые сперва объединяются, а через пару месяцев вовсе исчезают.

С помощью 3D-технологий, авторы исследования создали изображение, на котором можно увидеть эти мышцы в левой руке у 10-недельного плода.

Фото: Rui Diogo

Ученые пишут, что мышцы dorsometacarpales достались нам от синапсидских рептилий, включая ящериц и саламандр, во время эволюционных переходов этих животным к млекопитающим около 250 млн лет назад.

«Раньше мы больше понимали раннее развитие рыб, лягушек, цыплят и мышей, чем развитие нашего собственного вида. Новые технологии позволяют нам видеть развитие человека более подробно. Захватывающим является то, что мы заметили различные мышцы, которые никогда не были описаны при внутриутробном развитии человека, и что некоторые из этих атавистических мышц были даже у плодов в возрасте 11,5 недель. Это очень поздний период для развития атавизмов», — говорит руководитель исследования доктор Руи Диого.

Иногда подобные рудиментарные части тела могут появляться у новорожденных вследствие мутаций и неправильного развития плода. Но, в данном случае, дополнительные мышцы в руках и ногах не представляют особой угрозы для здоровья человека, — они просто оказались ненужными в процессе эволюции.

Еще одним доказательством нашей связи с рептилиями является так называемое «третье веко», — небольшое зерно, которое осталось в углу человеческого глаза. Оставшееся у птиц, рептилий и некоторых млекопитающих, третье веко помогает животным закрывать глаза специальными полупрозрачными мембранами в определенных условиях.