На ноябрьские праздники БелЖД пустит 50 дополнительных поездов 3.10.2019, 20:12

Еще больше поездов назначат в межрегиональных и международных направлениях с 1 по 10 ноября.

С 1 по 10 ноября Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда в межрегиональном и международном направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожники увеличивают количество поездов и периодичность их курсирования в ноябрьские праздники и дни школьных каникул.

В межрегиональном сообщении будут курсировать 42 дополнительных поезда на популярных направлениях: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Могилев — Гомель, Полоцк — Минск.

В международном — назначат больше поездов по маршрутам: Минск — Вильнюс — Минск, Гомель — Сновск — Гомель, Минск — Львов — Минск.

В БелЖД отметили, что работа по назначению дополнительных поездов продолжается. Более подробную информацию о времени их отправления можно получить на сайте rw.by или в контакт-центре по телефону 105.