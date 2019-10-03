Суд встал на сторону противников завода АКБ под Брестом

Суд встал на сторону противников завода АКБ под Брестом1
- 3.10.2019, 20:32
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Суд отказал «АйПауэр», которая жаловалась на противников аккумуляторного завода.
Экономический суд Бреста 3 октября отклонил иск компании «АйПауэр» против противников аккумуляторного завода Демьяна Лепесевича, Дмитрия Бекалюка, Сергея Петрухина и Александра Кабанова. О подробностях ситуации «Радыё Свабода» рассказал Александр Кабанов.
Что произошло?
В июне на YouTube-канале «Народный репортёр» вышла видео, где Лепесевич и Бекалюк зачитывали документы, касающиеся деятельности аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом.
Что было на суде?
«АйПауэр» подал иск о защите «деловой репутации» в Экономический суд Бреста. Сначала иск был против Лепесевича и Бекалюка. Позже суд удовлетворил ходатайство «АйПауэр», и ответчиками также стали авторы YouTube-канала Сергей Петрухин и Александр Кабанов.
После этого долго тянулись слушания, и в конце концов суд отклонил иск «АйПауэр». Кабанов считает, что такое решение суда подтверждает подлинность документов, которые цитируются в видео.