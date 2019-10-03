Экспортеры газа отказались создавать картель по образу ОПЕК 3.10.2019, 20:43

Форум стран-экспортеров газа останется консультативной площадкой.

Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ) не станет газовым картелем по модели организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак на пресс-конференции после министерской встречи стран — участниц ФСЭГ, передает РБК.

Глава Минэнерго РФ отметил, что с появлением сжиженного природного газа (СПГ) этот вид топлива становится очень мобильным, и допустил появление единого рынка газа, а также нефти.

По словам Новака, сейчас СПГ потребляют 40 стран, в будущем их число будет расти. Глава ФСЭГ Юрий Сентюрин добавил, что в настоящее время наибольший процент роста потребления приходится на транспортный центр.

Форум стран — экспортеров газа («газовый ОПЕК») — международная организация, объединяющая 12 крупнейших стран — производителей и экспортеров газа, включая Россию, Катар, Иран, Венесуэлу. Статус наблюдателей имеют семь государств, в том числе Норвегия и Казахстан. ФСЭГ функционирует как консультативная площадка производителей газа, на долю стран — членов организации приходится около 70% мировых запасов газа.