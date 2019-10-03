Зеленский: «Зрада» отменяется 3.10.2019, 20:54

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что никогда не сдаст Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что уважает право украинцев на протесты и "никогда не сдаст" Украину.

Он подчеркнул, что так называемая формула Штайнмайера "говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса".

Президент Украины добавил, что украинская сторона во время трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не подписывала никаких документов с представителями "ЛНР" и "ДНР".

"Мы отправили отдельное письмо господину [спецпредставителю ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартину] Сайдику, где засвидетельствовали согласование позиций по тексту этой формулы", – сказал Зеленский.

Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины 3 октября.