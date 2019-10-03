Лукашенко провел назначение судей 9 3.10.2019, 21:05

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Диктатор назначил нового председателя Брестского областного суда и судей ряда областных судов.

3 октября Александр Лукашенко подписал указ "О назначении и освобождении судей". В соответствии с ним председателем и судьёй Брестского областного суда назначен Антон Гущин. До этого он работал председателем и судьёй суда Кобринского района. Владимир Савчук стал первым заместителем и судьёй Брестского областного суда, информирует БелТА.

Также Лукашенко назначил судей областных судов: в Гомельском будут работать Николай Доля, Снежана Егорова, Александр Пискунов и Анатолий Сотников, в Витебском — Татьяна Дегтярёва, в Минском — Олег Лапеко, в Могилёвском — Сергей Мазуров. Судьями Минского городского суда назначены Игорь Любовицкий и Евгений Чадюк.

Это неполный список. В указе содержится информация и о других назначениях и освобождениях судей в разных регионах страны.