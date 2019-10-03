В Чили с неба упал неопознанный объект 2 3.10.2019, 21:23

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И это не метеорит.

На территории Чили упали несколько пылающих объектов, которые распались из единого целого, проходя плотные слои атмосферы. Ученые говорят, что это не метеорит, передает nv.ua.

Пару недель назад на сайте The Black Vault появилась статья, где якобы официальный спикер Военно-морских операций по информационному сопротивлению (Naval Operations for Information Warfare) Джозеф Градишер подтвердил подлинность видео, на котором американские летчики снимают и обсуждают НЛО.

А на днях еще один неопознанный объект упал в Чили: с виду похожий на метеорит объект загорелся в плотных слоях атмосферы Земли из-за чрезвычайного трения и распался на несколько частей. После этого люди нашли семь пылающих обломков в разных местах.

Ученые подтвердили, что ни один из найденных семи объектов не является метеоритом, и эксперты пока не могут определить упавшие обломки.

Наиболее вероятно, что Чили стала площадкой для приземления космического мусора, которого развелось очень много на орбите Земли в последние несколько десятков лет.

Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джон Макдоуэлл говорит, что он не наблюдал потенциальных объектов из космического мусора, которые могли бы упасть на Землю. Тем не менее, данные об орбитальных объектах могут быть неточными и обновятся через некоторое время.

Напомним, летом прошлого года на территории Ботсваны (что на юге Африки) упал небольшой астероид, размером с горный валун. Космический объект так и не коснулся поверхности Земли, а просто сгорел в атмосфере, не причинив никакого ущерба.

За пару часов до падения, NASA обнаружили, что траектория астероида 2018 LA предполагает столкновение с Землей. Но поскольку диаметр камня оценили приблизительно в два метра, ученые заранее сообщили, что летящий на Землю астероид не несет никакой угрозы.

За пять лет до этого 17-метровый камень весом около 10 тыс. тонн, сгорел в атмосфере над Россией и Казахстаном. Разрушение метеорита Челябинск вызвало серию взрывных волн в атмосфере, мощность которых, по разным подсчетам, в разы превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

При достижении Земли, ударные волны от метеорита нанесли значительный урон, из-за чего пострадали более 1500 человек.