Пакт ползучей оккупации? 1 Игорь Яковенко

3.10.2019, 21:35

1,029

Игорь Яковенко

Реакция российского телевизора на подписание «пакта Путина-Штайнмайера».

"Эту формулу мы вас заставили подписать!" - этот торжествующий вопль Ольги Скабеевой наиболее точно отражал настроение большинства собравшихся вечером 2.10.2019 в студии "60 минут". И не только в этой студии. В публикации на РИА Новости под названием "Формула Штайнмайера как урок для Киева" Ирина Алкснис объясняет: "Подписание Киевом "формулы Штайнмайера – результат принуждения к исполнению Минских соглашений". И добавляет: "Украину и ее власти принуждают в целом к более ответственному поведению на международной арене и к выполнению взятых на себя обязательств. И да, в данном вопросе наблюдается впечатляюще дружная работа России и Запада (включая США)".

Реакцию обитателей российского телевизора на подписание "формулы Штайнмайера" можно разделить на два основных типа: первый - "с чувством глубокого удовлетворения", второй тип - "а теперь – Киев! Я сказал – Киев!".

Второй тип реакции в программе "60 минут" демонстрировал Ж., а в программе "Вечер" у Соловьева – Кургинян.

Лидеру ЛДПР очень неприятна формула Штайнмайера и в то же время она его очень возбуждает. Во-первых, фамилия автора. "Штайнмайер – немец!" - заорал Ж. как только ему дали слово. – "Навел порядок на Украине! Немцы всегда наводили там порядок!". В это время на экране в студии показали Майдан противников подписания формулы Штайнмайера, и Ж. немедленно решил устроить припадок: "Вот они стоят! По-немецки будете говорить! Против России воевать! Напалмом спалим всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова!". По мере нарастания припадка, возбуждаясь от звуков своего голоса, Ж. стал быстро приближаться к противоположному краю студии, где стояли представители Украины и, увидев украинского эксперта Гордея Белова, радостно завопил: "И твоей деревни не будет!". Белов попытался объяснить, что он не из деревни, а из города Николаева, но Ж., вошедшего в роль припадочного, этим было не остановить. "Ничего не будет! 22 июня ждать не будем! 20 июня всех уничтожим! Задушим! Задавим вас всех! Быстро по-русски вас заставим говорить!".

У части телевизионных ястребов формула Штайнмайера вызывает беспокойство и неуверенность в собственном будущем. Все они шестой год подряд в комфортных условиях теплых и светлых студий изображали из себя героев войны с украинским фашизмом и бандеровщиной. Все кричалки были согласованы вплоть до интонаций. И что теперь? Куда тому же Соловьеву теперь девать его любимый лозунг про то, что "Зеленский – это Порошенко – 2:0"? Переобуваться в воздухе им всем, конечно, не впервой, но все-таки годы берут свое: и прыгучесть не та и позвоночник не столь эластичен…

Триумфальному шествию по Украине троянского коня "русского мира", на котором президент России собирается въехать в Киев благодаря этому "пакту Путина – Штайнмайера", может помешать риторика главарей "ЛДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Эти двое в своем совместном заявлении прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера", суммировав свою трактовку этого события так: "киевские власти признали особое право Донбасса самостоятельно определять свою судьбу… Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель". Конец цитаты.

Кроме того, главари "ЛДНР" Пушилин и Пасечник объяснили президенту Украины Зеленскому, в чем он ошибается в своей трактовке последовательности реализации "формулы Штрайнмайера": "Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит".

Свое логическое продолжение идеи Пушилина и Пасечника получили в выступлении Сергея Кургиняна в программе "Вечер" Владимира Соловьева от 2.10.2019. "Вы подпишите", - потребовал Кургинян у "политолога" Ковтуна, который как обычно изображал у Соловьева представителя Украины, - "а потом мы подумаем об Одессе, Николаеве и других областях Украины". С какой стати российский гражданин Кургинян должен решать судьбу областей Украины, в студиях российского телевидения уточнять не принято…

Зато в этих студиях сторонники путинского режима прекрасно понимают, что является главным вопросом, от ответа на который зависит, будет ли "формула Штайнмайера" планом ползучей оккупации всей Украины, или она станет шансом на трудный и мучительный процесс реинтеграции Донбасса в Украину. Это вопрос о том, кто контролирует украинскую границу. "Они хотят, чтобы вы, украинцы, контролировали украинскую границу!" - с ужасом закричала Скабеева, показывая на экран в студии, где в это время показывали Майдан противников "формулы". И самое интересное, что это действительно, самый настоящий кошмар и невыносимое испытание для сторонников "русского мира": представить себе, что украинцы могут контролировать украинскую границу или что-либо иное в Украине.

О том, кто стоит за подписанием "формулы Штайнмайера" и чего хотят получить от нее путинисты подробно рассказал "геополитик" Араик Степанян. "Все что произошло не заслуга Европы или Украины", - авторитетно заявил "геополитик" Степанян, - "это заслуга Дональда, президента в законе США, Трампа".

Тут я должен отвлечься и поблагодарить "геополитика" Степаняна за удачную формулировку – "президент в законе", которая не слишком подходит Трампу, зато довольно точно отражает суть главы другого государства.

Тем временем, "геополитик" Степанян перешел к пророчествам: "После подписания "формулы Штайнмайера" Путин даст свое согласие на проведение G8 в Москве и Трамп должен приехать, а Зеленский должен арестовать Порошенко за измену Родине".

Если перейти от геополитических грёз Степаняна, а также от маниакальных фантазий Кургиняна и Ж. к реальности, то мы увидим, что Украина и ее президент стоят на пороге серьезных изменений. Можно сколько угодно говорить что особый статус Донбасса не меняет государственное устройство Украины, но по факту это переход от унитарного государства к федеративному, причем к "асимметричной федерации" похожей на ту, которую хотели сделать с Молдовой и Приднестровьем. Можно сколько угодно говорить, что Украина не сдает свой суверенитет, следуя "формуле Штайнмайера", но страна, в которой решение о признании результатов выборов передаются из рук законно избранных президента и парламента в руки чиновников ОБСЕ уже не вполне суверенна.

Сторонники президента Зеленского верят в то, что он и его команда смогут переиграть Путина на дипломатическом поле. Противники президента Зеленского убеждены, что он пришел к власти с коварным замыслом "сдать Украину" Путину и в данный момент этот замысел выполняет. Мне трудно разделить надежды первых и конспирологию вторых, поскольку первые явно недооценивают способности Путина "переворачивать доску" во время игры и включать в дипломатические игры подкуп, шантаж и прочую уголовщину, а те кто демонизирует и профанирует Зеленского явно судят не о реальном человеке, который хочет быть президентом Украины, и не хочет навсегда поселиться в Ростове-на-Дону, а продолжают предвыборную агитацию.

Между Путиным и Украиной нет пространства компромисса. Украина не сдаст свой суверенитет и не признает оккупацию своих территорий. Любой президент Украины, который на это пойдет утонет в крови своих граждан в ходе настоящей гражданской войны. Путин не отдаст Крым и не сдаст террористов "ЛДНР" с их оккупированными территориями, поскольку это будет воспринято его ядерным электоратом как "предательство" идеи "русского мира". Поэтому один из возможных вариантов – сохранение т.н. "замороженного конфликта". Как в случае японо-российского конфликта в связи с Курилами. А "формулу Штайнмайера" есть смысл выполнить в виде красивой таблички и с благодарностью подарить президенту ФРГ. Пусть повесит ее на стену в своем кабинете…

Игорь Яковенко, blogspot.com