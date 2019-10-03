Минское «Динамо» победило «Трактор»
- 3.10.2019, 21:48
«Зубры» добыли вторую победу подряд в КХЛ.
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" дома обыграло "Трактор" (5:3), передает pressball.by.
ДИНАМО Мн — ТРАКТОР — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Еременко — Граньяни, Пулккинен — Шор — Принс; Евенко — Готовец, Паре — Костицын — Казьянин; Дерябин — Устиненко, Мартынов — Демков — Степанов; Знахаренко — Стефанович, Китаров — Ковыршин — Феоктистов.
ТРАКТОР: Федотов (Сухачев — 5.06); Сергиенко — Виртанен, Томас — Малыхин — Кейлоф; Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Гика; Калинин — Бородкин, Глинкин — Шолохов — Трунев; Ясинский — Мансуров, Шаров — Карлин — Косов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Казьянин (4.40). 2:0 — Степанов (Еременко, 5.06). 2:1 — Виртанен (Карлин, 27.51). 3:1 — Граньяни (28.33). 4:1 — Паре (Демков, Принс, 37.37 — бол.). 4:2 — Мансуров (Сергиенко, Косов, 45.13). 4:3 — Глинкин (Трунев, Шолохов, 52.27). 5:3 — Принс (59.38 — в пустые ворота).