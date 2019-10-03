Миссия в Африке: что российские военные делают в Мозамбике 3 Александр Гостев

3.10.2019, 22:02

Президенты России и Мозамбика Владимир Путин и Филипе Ньюси в Кремле. 22 августа 2019 года

В последние годы Кремль начал активно распространять свое влияние на всю Африку.

В последние годы Кремль начал активно распространять свое влияние на всю Африку. Российские военные, чиновники и политтехнологи работают уже в 10–15 африканских странах, в первую очередь в ЦАР, Ливии, в Северном и Южном Судане, на Мадагаскаре, в Анголе, Чаде, Камеруне, Гвинее, Зимбабве и Демократической Республике Конго. Сейчас ряд западных изданий написали, со ссылкой на фотографии, посты в соцсетях и свидетельства очевидцев, что теперь вооруженные россияне обнаружились еще в одной африканской стране – Мозамбике.

Москва обратила внимание на Африку как на богатый ресурсами регион, влияние в котором могло бы частично компенсировать недостаток финансовых и иных ресурсов в соперничестве России с Западом. Речь идет, в частности, о добыче в африканских странах полезных ископаемых и поставке туда российского оружия. В конце октября этого года в Сочи должен состояться первый саммит "Россия – Африка" с участием лидеров примерно 35 африканских стран.

Британская Times 2 октября опубликовала материал, в котором говорится, что в Мозамбик в сентябре прибыл российский воинский контингент, состоящий из около 200 военнослужащих – и официального спецназа, и бойцов пресловутой группы, известной как "ЧВК Вагнера", связанной с близким к Владимиру Путину миллиардером Евгением Пригожиным. Вертолеты с военными приземлились в двух городах страны, Муэда и Накала.

Кроме того, в Мозамбик доставлена и российская военная техника. По разным сообщениям, россияне будут участвовать в боях на стороне правительственных войск против группировок радикальных исламистов, действующих в самой северной провинции страны Кабу-Делгаду, вблизи границы с Танзанией.

Photos circulating on social media of Russians offloading military material at #Nacala airport in #Mozambique pic.twitter.com/Jwok31s3CI — Eric Morier-Genoud (@emorier) 26 сентября 2019 г.

В годы войны за независимость от Португалии, в начале 70-х годов 20-го века, провинция Кабу-Делгаду была главной базой партизан поддерживавшегося СССР "Фронта освобождения Мозамбика" (ФРЕЛИМО), получавших советскую военную помощь с территории Танзании. Однако в наши дни официальное правительство страны в Мапуту сильно утратило популярность у местного населения.

ФРЕЛИМО правит в Мозамбике, где, по большому счету, гражданская война длилась все последние десятилетия, до сих пор. В начале августа этого года власти подписали перемирие с одной из крупнейших оппозиционных повстанческих группировок, "Мозамбикским национальным сопротивлением" (РЕНАМО), созданной на базе антикоммунистического повстанческого движения времен пика гражданской войны (с 1976 года до примерно 1992-го). А в конце августа нынешний президент Мозамбика Филипе Ньюси отправился с официальным визитом в Москву к президенту Владимиру Путину.

Russian-Mozambique talks: development of bilateral relations, international and regional issues https://t.co/DNlfVKHbOJ pic.twitter.com/zQvoHcDLSY — President of Russia (@KremlinRussia_E) 22 августа 2019 г.

Москва и Мапуту подписали тогда огромное количество двусторонних соглашений. В их числе – об участии "Роснефти" в разведке и разработке больших месторождений природного газа на прибрежном шельфе в той самой провинции Кабу-Делгаду и о военном сотрудничестве между Министерством обороны России и вооруженными силами Мозамбика. Российский министр обороны Сергей Шойгу присутствовал на всех встречах с мозамбикской делегацией в Кремле, после которых он и Владимир Путин заявили, что Москва намерена развивать отношения с Мапуту во всех областях, в том числе в военной сфере. Филипе Ньюси, как подчеркивает Times, тогда заверил Путина, что теперь российские компании могут без опасений заниматься добычей полезных ископаемых в его стране.

Между Россией и Мозамбиком уже действуют соглашение о военно-техническом сотрудничестве, заключенное в 2015 году, и военном сотрудничестве, подписанное в 2016 году. На закате существования Советского Союза Мозамбик был одним из самых верных союзников Москвы в Африке, получившим большое количество военной техники советского производства. Но после распада СССР эти поставки полностью прекратились, в результате чего большая часть вооружений со временем вышла из строя.

Патруль армии Мозамбика в провинции Кабу-Делгаду

Сегодня, как пишет крупнейший в Африке интернет-портал DefenceWeb, анализирующий военную тематику, на вооружении мозамбикской армии, авиации и флота (всего чуть более 14 тысяч военнослужащих) состоят, к примеру, около 60 очень устаревших танков Т-54 и 16 легких танков ПТ-76, 28 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-1 и БРДМ-2, 40 бронетранспортеров БМП-1, 80 бронетранспортеров БТР-60, 60 бронетранспортеров БТР-152, 6 военно-транспортных самолетов Ан-26, два боевых вертолета Ми-24 и восемь транспортных вертолетов Ми-8. По информации ряда российских изданий, у ВВС страны (в которых служит всего около 1000 человек) есть также 8 истребителей МиГ-21 различных модификаций, но они давным-давно сломаны, лишены обслуживания и запчастей.

На сайте российского Министерства иностранных дел подчеркивается:

"Российско-мозамбикские отношения носят традиционно дружественный характер и берут начало со времен борьбы Мозамбика против португальского колониализма (1964–1975 гг.). Дипломатические отношения установлены 25 июня 1975 г. – в день провозглашения независимости Мозамбика. В 1977 г. подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Народной Республикой Мозамбик. Позиции Мозамбика по основным проблемам международной повестки дня близки или совпадают с российскими. Мозамбик, как правило, оказывает поддержку российским внешнеполитическим инициативам и кандидатурам на выборах в различные органы системы ООН и другие международные структуры, что создает хорошую основу для российско-мозамбикского взаимодействия на международной арене".

Александр Гостев, svoboda.org