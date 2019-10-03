В пятницу в Беларуси будет до +15 3.10.2019, 22:10

Ночью термометры покажут 3-9 градусов тепла.

4 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью по востоку, а днём преимущественно по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный.

Ночью термометры покажут 3-9 тепла, днем ожидается +9...+15.

На выходных существенно похолодает, так как к нам придут холодные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова.