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В пятницу в Беларуси будет до +15

  • 3.10.2019, 22:10
В пятницу в Беларуси будет до +15

Ночью термометры покажут 3-9 градусов тепла.

4 октября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью по востоку, а днём преимущественно по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный.

Ночью термометры покажут 3-9 тепла, днем ожидается +9...+15.

На выходных существенно похолодает, так как к нам придут холодные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова.


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