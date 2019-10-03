В США предлагают выпустить криптодоллар 1 3.10.2019, 22:17

Инициаторами выступили представители нескольких штатов.

Американские законодатели предложили рассмотреть возможность создания «цифрового доллара» в качестве резервной денежной единицы. Инициаторами выступили представители нескольких штатов, направив в адрес Федеральной резервной системы (ФРС) соответствующий документ, передает onliner.by.

Конгрессмены считают, что обычный доллар может оказаться под угрозой в случае появления иной иностранной криптовалюты (эмитентом может стать как государство, так и частные организации), если последняя получит широкое распространение.

Сенаторы считают, что ФРС имеет все основания для выпуска национальной криптовалюты. По их данным, около 40 стран уже разработали собственные криптовалюты или рассматривают возможность их разработки.