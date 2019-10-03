«Это счастье, что она осталась жива» 3.10.2019, 22:28

Иллюстрационное фото

Что произошло с девушкой, которая девять дней блуждала в лесу.

Анастасия Герко 23 сентября вышла из дома, села на маршрутку, чтобы добраться на работу в Ждановичи, — и пропала. Поиски девушки длились девять дней. Вчера, 2 октября, ее наконец нашли — в лесополосе под Минском, в 300 метрах от трассы Минск — Молодечно — Нарочь. Сейчас Анастасия находится в больнице, она в сознании, рассказала tut.by мама девушки.

Иллюстративный снимок. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Анастасия живет вместе с мамой Татьяной Анатольевной в поселке Чисть Молодечненского района. Каждое утро она добиралась в агрогородок Ждановичи: девушка работает в санатории «Криница». В то утро она, как обычно, села в маршрутку, доехала до места назначения — и пропала.

В тот же день, 23 сентября, Татьяна Анатольевна написала заявление в милицию.

— Заявление приняли сразу, без вопросов. Но потом мы все делали сами. Милиция даже не посмотрела записи видеокамер со станции. Я сама искала свидетелей, которые рассказали, что она точно вышла там, где и должна была выйти. Но исчезла, на работе не появилась, — взволнованно рассказывает Татьяна Анатольевна.

Все время, пока шли поиски, она развешивала объявления об исчезновении дочери в Ждановичах и Заславле. На листовках женщина указала свой номер телефона. Спустя девять дней на него позвонил мужчина. Он собирал в лесополосе грибы и там обнаружил девушку, рассказывает Татьяна Анатольевна.

Женщина говорит, что тут же позвонила в милицию и «пулей полетела на место».

— Она была без сознания, холодная как лед, — рассказал брат девушки Сергей. Ее личные вещи были разбросаны в радиусе десяти метров.

Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По информации mlyn.by, девушку госпитализировали в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Ранее мама Анастасии отмечала, что у дочери настроение, напоминающее депрессию.

— Сейчас все хорошо, дочка в сознании, — рассказывает женщина.

По предварительной информации милиции, все эти девять дней Анастасия провела в лесу.

Что именно произошло, почему девушка девять дней не могла выйти из лесополосы вблизи трассы, в разговоре с Татьяна Анатольевна уточнять не стала.

— Человеку стало плохо. Это же было утро! Дочка была обезвожена и переохлаждена, когда ее нашли. Это счастье, что она осталась жива. Сейчас Настя в больнице, она в сознании. Здоровья тому человеку, который нашел ее и позвонил мне. Я с ним связывалась и буду за него Богу молиться. Больше ничего говорить не буду.

Анастасию обнаружили в лесополосе недалеко от деревни Качино Минского района, в 300 метрах от автодороги Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь.